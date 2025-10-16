Girona encapçala la caiguda de la confiança empresarial a Catalunya
L'hostaleria i el transport són els sectors on més augmenta el pessimisme
Girona és la província catalana on més cau la confiança empresarial en el quart trimestre de l'any respecte als tres mesos anteriors. Així es desprèn de l'informe publicat aquest dijous per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) que apunta que l'índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) a les cambres de Girona baixa un 4,5%.
Aquesta xifra és força superior a la mitjana catalana, on baixa un 1,9% en el quart trimestre de l'any. Per demarcacions camerals, totes mostren un empitjorament de la confiança empresarial. Per darrere de Girona hi ha les cambres de Lleida (‑2,8%), les cambres de Tarragona (-2,3%), la Cambra de Barcelona (‑1,6%) i amb menys intensitat la resta de cambres de Barcelona (‑0,1%).
A més, tots els sectors excepte la construcció, on la confiança puja un 0,5%, són més pessimistes. Els sectors amb un major empitjorament són l'hostaleria i el transport, on la confiança cau un 2,7%, seguits del comerç (-1,6%) i la indústria (-1%). En comparació amb ara fa un any, la confiança empresarial es manté pràcticament estable, en el 0,1%, millorant a la indústria (3,6%), la construcció (2,6%) i empitjorant a l'hostaleria i el transport (-4,6%), el comerç (-0,1%) i la resta de serveis (-0,8%).
Si es té en compte la grandària dels establiments, els que tenen 1.000 assalariats o més són els únics que milloren la confiança empresarial (+0,3%), segons recull l'agència ACN. Els de menys de 10 assalariats es mantenen estables i la resta disminueixen la confiança, caient en un 1,9% en el cas dels d'entre 10 i 49 assalariats, un 4,6% en els d'entre 50 i 199 treballadors, i un 2,3% en els que en tenen entre 200 i 999.
