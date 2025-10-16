L’AENTEG celebra el tercer i darrer "showroom" tecnològic de l’any a Santa Coloma de Farners
La jornada vol donar a conèixer les tecnologies que desenvolupen i comercialitzen les empreses gironines
L'Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG), patronal del sector tecnològic de les comarques gironines, celebrarà el pròxim dijous dia 30 d’octubre un "showroom" de tecnologia per a ajuntaments i empreses a Santa Coloma de Farners.
Com en els dos casos anteriors (Olot, el 3 d’octubre, i la Bisbal el passat dia 9) aquesta sessió serà organitzada conjuntament amb la FOEG i en el marc d’un programa finançat per la Diputació de Girona. L’activitat, que se celebrarà al coworking El Centre Eix de Negoci, vol donar a conèixer les tecnologies que desenvolupen i comercialitzen les empreses gironines de l’àmbit TIC, així com els serveis que aquestes ofereixen.
La jornada es dividirà en dues parts, ja que la sessió matinal s’adreça a ajuntaments, empreses públiques i organitzacions que treballin en l’àmbit municipal, així com a altres organismes de l’administració local. "L’objectiu s’enfoca a demostrar-los com la tecnologia desenvolupada a les comarques gironines els pot ajudar a millorar la seva gestió interna i fer més eficaç el contacte amb la ciutadania i els tràmits administratius", detallen des de la patronal.
L’estructura del "showroom" consistirà, en primer lloc, en una benvinguda institucional, seguida d’unes presentacions dels representants municipals, i una sèrie de presentacions de les empreses de l’AENTEG, d’entre quatre i cinc minuts cadascuna en funció del nombre d’empreses participants. Finalment, hi haurà un espai de "networking" per tal que representants municipals i empreses de l’AENTEG es puguin conèixer.
Després d’un dinar obert als participants, la sessió de tarda se centrarà en les empreses privades de qualsevol sector que siguin de la comarca de la Selva, o d’àrees circumdants. S’hi explicarà què els poden oferir les empreses tecnològiques gironines per completar la seva transformació digital. El format de la sessió repetirà el de la jornada matinal, segons explica la patronal.
Els horaris de la jornada i tots els detalls es poden trobar als formularis d’inscripció que l’AENTEG posa a disposició tant dels ajuntaments, com de les empreses privades. L’assistència, d’altra banda, és de franc.
