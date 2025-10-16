El Patronat de la Politècnica reconeix els estudiants de nou accés amb millor nota
El premis volen afavorir que l’alumnat amb millors notes opti per estudiar a Girona
El Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la UdG ha celebrat aquest dijous l’acte de lliurament dels Premis Talent, que distingeixen els estudiants de nou accés amb la millor nota d’ingrés procedents de Batxillerat i Cicles Formatius.
Segons les dades facilitades des de l'organització, 9 dels 10 premiats són de comarques gironines i un prové de Pineda de Mar. Pel que fa al gènere, s’han reconegut tres noies i set nois, i tots procedeixen d’instituts públics. L’organització defensa que aquestes xifres reflecteixen el pes del talent local i el paper del sistema públic en la preparació de l’alumnat.
Els guardonats en aquesta edició són: Cristian Millan (que estudiarà el grau en Enginyeria Informàtica), Jan Saló (grau en Enginyeria Informàtica), Emma Corominas (grau en Enginyeria Biomèdica), Quim Balliu (grau en Enginyeria Biomèdica), Abril Cosculluela (grau en Estudis d’Arquitectura), Izan López (doble titulació en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i Enginyeria Elèctrica), Abel Caballé (grau en Enginyeria Informàtica), Isaac Fernández (grau en Enginyeria Mecànica), Mireia Miquel (grau en Enginyeria Química) i Grau Ferrés (grau en Enginyeria Agroalimentària).
Els premis compten amb el finançament de la Fundació Caixa Enginyers. Des del centre apunten que el programa vol incentivar l’excel·lència acadèmica i afavorir que l’alumnat amb millors notes opti per estudiar a Girona.
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- Una sentència condemna l'Ajuntament de Girona a pagar 9,7 milions a l'exconcessionària dels dos aparcaments municipalitzats
- S'accidenta amb patinet amb una menor de quatre anys a Palafrugell i acaba apunyalant un jove que l'intentava ajudar
- Sabies que a Sant Pere Pescador hi ha un edifici públic amb una finestra tan petita i estreta per la qual només t’hi cabria una mà?
- Aquest és el secret dels millors brunyols de l’Empordà
- Els Bombers han de rescatar amb helicòpter un operari ferit en un edifici en obres de Girona
- El col·legi Maristes prepara la trobada d’exalumnes més multitudinària
- T'interessa la resposta: Fins a quina edat hem de beure llet? Els experts ho tenen clar