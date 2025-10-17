El Banc Sabadell cau amb força a la borsa i el BBVA es dispara als mercats després del fracàs de l’opa
L’entitat catalana registra descensos superiors al 6% a l’obertura mentre que el banc basc creix per sobre del 5%
El Banc Sabadell cau amb força amb descensos per sobre del 6% en l'obertura de la borsa aquest divendres després del fracàs de l'opa del BBVA. En canvi, l'entitat presidida per Carlos Torres ha obert amb crescudes d'entre el 5 i el 9%. Els accionistes del Banc Sabadell van rebutjar l'oferta del BBVA, que va rebre només un 25% de suports, quedant-se per sota del llindar mínim del 30% necessari. Amb l'opa fora de la taula, el banc basc ha anunciat que "accelera" la seva retribució als accionistes, i es prepara per pagar el pròxim 7 de novembre el dividend més gran de la seva història, desemborsant 32 cèntims bruts per acció, amb un import total de 1.800 milions. A més, a finals de mes iniciarà recompres d'accions per 1.000 milions.
Quan el BBVA va anunciar l’opa hostil, el 9 de maig de 2024, les accions de l’entitat catalana es van enfilar un 3,2%, fins als 1,86 euros. I no va ser fins al 23 de juliol del mateix any, coincidint amb la publicació dels resultats del primer semestre del banc català (els primers comptes en plena operació d’absorció), que el valor va assolir per primer cop els 2 euros. A principis d’enguany, la cotització de l’entitat financera vallesana va consolidar-se en els 2 euros i a finals de juliol va fer l’escalada fins als 3.
Ara, les accions del Sabadell han arrencat la sessió amb un descens del 4,99% que després s’ha ampliat fins a superar el 9%. En la primera mitja hora, les accions encara estaven per sobre dels 3 euros (3,016).
El BBVA, en canvi, ha començat la jornada a la borsa disparant-se per sobre del 8%. Al cap de pocs minuts, la pujada es situava entre el 5% i el 6%. Els títols del banc presidit per Carlos Torres ja van mostrar aquest dijous la tendència a l’alça amb un increment a la borsa nord-americana de les ADR de l’entitat de fins a un 8%.
Després del fracàs de l’operació, el BBVA va anunciar que "accelera" el seu pla de retribucions als accionistes. En concret, el BBVA ha indicat que preveu disposar de 36.000 milions per distribuir entre els seus accionistes fins al 2028, amb 13.000 milions "a curt termini".
