El BBVA es dispara a Wall Street un 6,6% després d’encallar l’opa

Pablo Gallén

Madrid

El BBVA es va disparar ahir a la Borsa de Nova York amb una alça del 6,68% fins als 19,48 dòlars per acció després del fracàs de l’opa hostil al Banc Sabadell. En concret, l’entitat que dirigeix Carlos Torres Vila no cotitza directament en el mercat nord-americà, sinó que ho fa a través dels certificats de dipòsit (ADR, per les sigles en anglès), que van arribar a pujar fins a un 9% després de saber-se el resultat de l’operació. La forta pujada a Wall Street anticipa les més que probables alces de les accions del BBVA aquest divendres a l’Ibex 35.

L’operació, que ha durat 17 mesos, ha fracassat perquè només ha sigut acceptada pel 25,33% de les accions a les quals s’adreçava, quan necessitava arribar al 50% del capital social per tenir èxit, va informar la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

S’espera una forta volatilitat de les accions dels dos bancs aquest divendres a l’Ibex 35, amb alta probabilitat que els inversors registrin beneficis al Sabadell a curt termini (tot i que al mercat ningú gosa predir quant pot durar), mentre que el BBVA és esperable que es revaloritzi després que hagi anunciat una "significativa recompra d’accions" a conseqüència del fracàs de l’opa sobre l’entitat catalana.

Repartiment de dividends

Això inclou iniciar el 31 d’octubre la recompra d’accions pendent de prop de 1.000 milions d’euros; el repartiment del dividend més gran a compte de la seva història, de 0,32 euros per acció, el 7 de novembre; i la posada en marxa d’una "significativa recompra" d’accions addicional.

La societat XTB indicava aquests dies, abans de saber-se el fracàs de l’opa, que en aquest escenari la revalorització del BBVA podria vorejar entre el 5% i el 10%, "fins i tot sent conservadors", ja que la prima de l’operació es podria sumar a les seves accions.

