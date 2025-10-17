Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els cotxes electrificats guanyen pes a la fira Expocasió

L'esdeveniment espera vendre uns 400 cotxes durant el cap de setmana

Albert Alsina, director de la fira Expocasió.

Albert Alsina, director de la fira Expocasió. / Aniol Resclosa

Joel Lozano

Joel Lozano

Girona

La fira de cotxes d’ocasió i KM 0 Expocasió Girona ha arrencat aquest divendres la seva dotzena edició al polígon Pla de la Seva, a Fornells de la Selva. L'esdeveniment, que s’allargarà fins diumenge, és el quart que l'organització celebra aquest 2025, després d'haver celebrat fires a la Bisbal d'Empordà i Blanes. En total, la jornada que reuneix concessionaris oficials de les comarques gironines oferirà fins a 850 cotxes de segona mà i quilòmetre zero a la venda, amb cada vegada més pes per part dels vehicles electrificats.

"Els cotxes electrificats, és a dir, 100% elèctrics, híbrids i híbrids endollables, són entre el 60 i el 65% dels vehicles que hi ha", assegura el director de la fira, Albert Alsina. La resta pràcticament són tots cotxes de gasolina, ja que, segons explica "el dièsel està quedant residual".

Pel que fa a les previsions de vendes, Alsina confia a repetir resultats d’edicions anteriors. "Tenim previst vendre entre el 45% i el 50% del que hi ha exposat", explica. Unes previsions que suposarien tancar unes 400 operacions. De fet, el director de la fira afirma que "més o menys complim aquests objectius sempre".

