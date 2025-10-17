Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dos de cada deu allotjaments Airbnb a Girona no tenen llicència

Les comarques amb més llicències de HUTs vàlides al portal són la Selva (86%), l’Alt Empordà (85%), Baix Empordà (84%)

Una usuària busca anuncis d’allotjaments turístics a Roses a Airbnb.

Una usuària busca anuncis d’allotjaments turístics a Roses a Airbnb. / Aniol Resclosa

Joel Lozano

Joel Lozano

Platja d'Aro

El 17% dels allotjaments que s'anuncien a través de la plataforma Airbnb a les comarques gironines no tenen llicència o la tenen invàlida. Aquesta és una de les principals conclusions d'un informe presentat aquest divendres en una jornada a Platja d’Aro organitzada per l’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava i Pirineu de Girona (ATA) i la Taula Gironina de Turisme.

