Dos de cada deu allotjaments Airbnb a Girona no tenen llicència
Les comarques amb més llicències de HUTs vàlides al portal són la Selva (86%), l’Alt Empordà (85%), Baix Empordà (84%)
El 17% dels allotjaments que s'anuncien a través de la plataforma Airbnb a les comarques gironines no tenen llicència o la tenen invàlida. Aquesta és una de les principals conclusions d'un informe presentat aquest divendres en una jornada a Platja d’Aro organitzada per l’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava i Pirineu de Girona (ATA) i la Taula Gironina de Turisme.
