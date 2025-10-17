Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Sabadell cau un 5% i el BBVA puja un 7% al tancament de les borses

L'entitat basca lidera els guanys a l'Ibex-35, mentre que la catalana tanca la llista

El Banc Sabadell cau amb força a la borsa i el BBVA es dispara als mercats després del fracàs de l’opa

Una pantalla de la Borsa de Barcelona mostra les caigudes del Sabadell, aquest matí

Una pantalla de la Borsa de Barcelona mostra les caigudes del Sabadell, aquest matí / Albert Hernàndez / ACN

ACN

ACN

L'endemà del fracàs de l'opa del BBVA al Banc Sabadell, el parquet borsari espanyol ha premiat l'entitat basca i ha castigat la catalana. La primera ha tancat la jornada d'aquest divendres dos quarts de sis de la tarda amb una revaloració dels seus títols del 7%, mentre que l'entitat presidida per Josep Oliu ha caigut un 5%. El BBVA ha estat el primer dels valors de l'Ibex-35, mentre que el Sabadell ha tancat la llista. El selectiu espanyol ha tancat la setmana en els 15.601 punts, amb una pujada del 0,81%. Per darrere del BBVA, Cellnex i Aena han estat els valors més ben situats, mentre que a la zona de cua, Santander i CaixaBank també recullen pèrdues destacades, superiors al 3%.

Pel que fa a les borses europees, l'EuroStxx 50 ha caigut prop d'un 1%, fins als 5.600 punts, i el Dax 40 alemany ho ha fet un 2%, fins als 23.900. El Cac 40 francès ha pujat fins als 8.200 punts (amb una pujada intersetmanal del 3,61%), mentre que l'FTSE 100 britànic ha caigut un 1%, fins als 9.400 punts. L'FTSE MIB italià ha tancat en els 15.600 punts, un 1% menys que dilluns.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents