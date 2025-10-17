El Sabadell cau un 5% i el BBVA puja un 7% al tancament de les borses
L'entitat basca lidera els guanys a l'Ibex-35, mentre que la catalana tanca la llista
El Banc Sabadell cau amb força a la borsa i el BBVA es dispara als mercats després del fracàs de l’opa
L'endemà del fracàs de l'opa del BBVA al Banc Sabadell, el parquet borsari espanyol ha premiat l'entitat basca i ha castigat la catalana. La primera ha tancat la jornada d'aquest divendres dos quarts de sis de la tarda amb una revaloració dels seus títols del 7%, mentre que l'entitat presidida per Josep Oliu ha caigut un 5%. El BBVA ha estat el primer dels valors de l'Ibex-35, mentre que el Sabadell ha tancat la llista. El selectiu espanyol ha tancat la setmana en els 15.601 punts, amb una pujada del 0,81%. Per darrere del BBVA, Cellnex i Aena han estat els valors més ben situats, mentre que a la zona de cua, Santander i CaixaBank també recullen pèrdues destacades, superiors al 3%.
Pel que fa a les borses europees, l'EuroStxx 50 ha caigut prop d'un 1%, fins als 5.600 punts, i el Dax 40 alemany ho ha fet un 2%, fins als 23.900. El Cac 40 francès ha pujat fins als 8.200 punts (amb una pujada intersetmanal del 3,61%), mentre que l'FTSE 100 britànic ha caigut un 1%, fins als 9.400 punts. L'FTSE MIB italià ha tancat en els 15.600 punts, un 1% menys que dilluns.
