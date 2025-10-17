Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tres empreses gironines estudien incorporar proteïna d’insectes en l’alimentació porcina

L'objectiu de la iniciativa és substituir el plasma animal en els pisos

Porcs a una granja, en una imatge d’arxiu.

Porcs a una granja, en una imatge d'arxiu.

Joel Lozano

Joel Lozano

Girona

Les gironines Noel, Batallé i Friselva han posat en marxa, amb el suport del clúster Innovacc (coordinació), l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA, com a organisme públic d’investigació) i l’empresa Iberinsect (com a proveïdor especialitzat) un projecte que analitza la incorporació de proteïna d’insectes en els pinsos per a garrins que acaben de ser deslletats.

El projecte, anomenat ALTEMO, vol aportar evidències sobre si la proteïna d’insectes procedent de Tenebrio molitor, conegut com a cuc de la farina, pot substituir part de la proteïna plasmàtica en pinsos per a aquests garrins i, al mateix temps, millorar la sostenibilitat del sistema reduint la dependència de fonts tradicionals com el plasma i la soja.

El plasma animal és un subproducte dels escorxadors obtingut de sang porcina o de barreges amb sang bovina i porcina. A la Unió Europea, per a l’alimentació animal només es pot utilitzar plasma de no remugants i ha d’estar produït en instal·lacions autoritzades. Aquesta font proteica es caracteritza per la seva elevada digestibilitat i l’alt valor biològic i és especialment útil en aquesta etapa perquè ajuda a millorar la salut intestinal i la productivitat d'aquests animals.

Aquest procés de transició alimentària de líquid a sòlid és un procés crític per als animals, segons expliquen els impulsors de la iniciativa. L’addició de plasma en petites proporcions -entre el 2% i el 6%- redueix les complicacions del deslletament, millora el consum i la digestió i pot disminuir les mortalitats. Tanmateix, el problema és que el cost elevat del plasma n’ha limitat l’ús i ha motivat la cerca d’alternatives que mantinguin els beneficis.

Per això, el projecte ALTEMO planteja la proteïna d’insectes com una opció més sostenible i econòmica, amb l’objectiu d’avaluar-ne l’efecte sobre el desenvolupament i la salut intestinal dels garrins i garantir un producte nutritiu i de qualitat. La iniciativa també vol alinear-se amb les exigències socials de la Unió Europea en alimentació sostenible i benestar animal, i apunta a reduir el malbaratament d’aliments i contribuir a combatre la resistència antimicrobiana en el marc de la producció intensiva.

