UP acusa la gran distribució de la caiguda del preu de la fruita en un any amb menys collita per la pedra i malalties
El sindicat diu que la "criminalització" social de la pagesia "pesa més" que la pressió inspectora de l'administració
Roger Segura (ACN)
La campanya de la fruita dolça a Catalunya es tancarà amb una producció més baixa que l'any passat per les pedregades i les malalties, que sobretot han afectat el préssec i la nectarina a Ponent i la poma a Girona, segons el balanç que n'ha fet aquest divendres a Lleida la Unió de Pagesos (UP). La pera ha estat l'única espècie que ha recuperat rendiment, mentre s'intensifica la propagació del foc bacterià sobre els arbres. Pel que fa als preus, l'organització agrària ha atribuït a una estratègia de la gran distribució la davallada dels preus de la fruita de pinyol a l'agost, malgrat la caiguda de la producció. D'altra banda, UP ha afirmat que la "criminalització" social de la pagesia "pesa més" que la pressió inspectora de l'administració.
El sindicat agrari ha valorat que, en general, la producció de fruita dolça a Catalunya serà més baixa que l'any passat, amb l'excepció de la pera. Les prop de 20 tempestes de pedra que hi ha hagut aquest any han afectat més de 5.600 hectàrees de fruiters de la plana de Lleida, juntament amb gelades puntuals i problemes de floració i quallat per les pluges de la primavera. L'albercoc ha estat l'espècie que ha perdut més collita respecte al 2024 a causa de les tempestes.
La manca d'eines de control sobre malalties com la glomorella i l'alternaria ha ocasionat pèrdues de fins al 30% en la producció de poma a les comarques gironines, on Unió de Pagesos preveu que la producció sigui inferior a les estimacions inicials del Departament d'Agricultura per aquesta incidència. Per contra, a Ponent s'espera una producció normal de poma per la reducció de la malaltia de l'estemfilium.
El responsable de fruita dolça del sindicat, Narcís Poch, ha exposat que el sector té dificultats per combatre malalties per "la falta de fitosanitaris" i ha apuntat que el govern espanyol s'hauria de replantejar si torna a permetre l'ús d'alguns productes que s'han retirat o restringit. "No pot ser que les produccions es mantinguin en caiguda i perdem cada any potencial productiu, perquè això farà trontollar el sector i la pagesia que hi ha al darrere", ha denunciat Poch.
Disparitat de preus segons les espècies
La pera ha estat l'única espècie que ha recuperat el rendiment respecte a la campanya 2024, però, tot i això, el calibre dels fruits s'ha reduït entre 5 i 10 mil·límetres a causa de les dues onades de calor d'enguany i la malaltia de l'estemfilium també ha afectat el cultiu per una manca d'eines de control, segons ha indicat el responsable de sectors vegetals, Jaume Gardeñes. Pel que fa al preu en origen de la pera, a inici de campanya s'ha situat per sobre de l'any anterior.
En préssec i nectarina, la producció ha estat inferior a la de la campanya 2024 a Catalunya i a Europa, i per això el sindicat agrari veu difícil poder justificar que la caiguda del preu que hi ha hagut a partir de la segona setmana d'agost hagi estat per raons d'oferta i demanda exclusivament. El sindicat ho ha atribuït a una "estratègia" de la gran distribució, juntament amb una davallada del consum al centre d'Europa per l'arribada del fred.
Unió de Pagesos ha assenyalat també que, a la zona del Camp de Tarragona, la pagesia professional afectada per la mort dels arbres per la sequera passada ha pogut iniciar les tasques d'arrencada per recuperar el potencial productiu sense perdre el dret d'un ajut per a la recuperació de les plantacions afectades. Tot i això, Poch ha denunciat la manca de "sensibilitat" del Govern amb un sector productiu que, ha subratllat, "no té alternatives de conreu".
UP lamenta la criminalització del sector
Unió de Pagesos ha tornat a denunciar la "pressió social" contra la pagesia, que considera que està "criminalitzada" i "perseguida" per la gestió que fa dels treballadors de campanya. Poch ha lamentat la mort d'un temporer aquest estiu a Torres de Segre (Segrià), però ha defensat que la petita pagesia "fa bé les coses" i que són els grans grups empresarials "els que fan mal ús dels treballadors o contracten la gent a través d'empreses de treball temporal".
A més, el sindicat ha criticat un excés de pressió de les inspeccions administratives, especialment durant l'època de collita. El sindicat ha apuntat que el 2024 es van fer més de 500 inspeccions laborals als camps, però que menys de l'1% van acabar amb sanció. Segons Poch, la majoria es devien a problemes en el registre de la jornada laboral, però no van estar vinculades "ni a tenir malament els treballadors, ni a faltes d'horari, ni a pagar menys del compte, com se'ns sol recriminar".
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- Una sentència condemna l'Ajuntament de Girona a pagar 9,7 milions a l'exconcessionària dels dos aparcaments municipalitzats
- S'accidenta amb patinet amb una menor de quatre anys a Palafrugell i acaba apunyalant un jove que l'intentava ajudar
- Sabies que a Sant Pere Pescador hi ha un edifici públic amb una finestra tan petita i estreta per la qual només t’hi cabria una mà?
- Aquest és el secret dels millors brunyols de l’Empordà
- Els Bombers han de rescatar amb helicòpter un operari ferit en un edifici en obres de Girona
- El col·legi Maristes prepara la trobada d’exalumnes més multitudinària
- T'interessa la resposta: Fins a quina edat hem de beure llet? Els experts ho tenen clar