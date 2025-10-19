En quants dies es ven un pis a Girona?
Un 13% dels habitatges troben comprador en menys d’una setmana
Set de cada deu pisos que es venen a la ciutat de Girona troben comprador en un màxim de tres mesos, segons un estudi publicat pel portal immobiliari Idealista corresponent al tercer trimestre del 2025. La majoria de les operacions es resolen amb celeritat: una part es tanca en menys d’una setmana, les anomenades "vendes exprés", que representen el 13%. Tanmateix, Girona és la capital on més han caigut aquestes vendes, fins a deu punts en l'últim any.
D'altra banda, gairebé quatre de cada deu vendes es formalitzen entre una setmana i un mes (36%) i una altra cinquena part arriba al comprador entre un i tres mesos (21%). Per contra, una de cada cinc vendes s’allarga de tres mesos a un any (20%) i una de cada deu supera els dotze mesos (10%).
Si s’amplia la mirada al conjunt de les comarques gironines, el comportament és més pausat que a la capital. Només un 10% dels habitatges venuts s'han col·locat en menys d’una setmana, un 18% entre una setmana i un mes i un 24% entre un i tres mesos; en total, el 52% s'han tancat en com a màxim tres mesos. Entre les operacions que s’allarguen, el 37% necessita de tres mesos a un any i el 10% supera l’any.
A Espanya, el 13% de les vendes s'han tancat durant el tercer trimestre en menys d’una setmana, el 21% entre una setmana i un mes, el 26% entre un i tres mesos, el 32% entre tres mesos i un any i el 8% per sobre d’un any.
Zones amb més "vendes exprés"
El percentatge més alt de vendes en menys d'una setmana es dona a la ciutat d'Àvila, on el 28% van trobar comprador en menys de set dies. El segueixen Granada (24%), Segòvia (22%), Pamplona (22%), Huelva (20%), Màlaga (19%), Terol i Madrid (18% en tots dos casos).
Pel que fa a les províncies, Granada és la demarcació en què s'ha donat un percentatge més alt de "vendes exprés", i ha arribat al 23% de les registrades a Idealista el tercer trimestre. La segueixen les províncies de Segòvia (19%), Àvila (19%), Guadalajara (18%), Navarra, Madrid i Cantàbria (17% en tots tres casos).
Menys operacions en una setmana
En total, a 16 capitals la taxa de vendes en menys d'una setmana s'ha reduït enfront de l'any passat. A Girona, que lidera el llistat, la segueixen Conca (del 21% al 13% actual), Melilla (del 17% al 9% actual), Lleó (del 21% al 14% actual) i Toledo (del 15% a l'11%).
Entre els grans mercats, la taxa de vendes exprés ha baixat a Barcelona (del 18% al 15% actual), Alacant (del 13% a l'11% actual) i Palma (del 13% al 12%). A Madrid (18%) i València (17%) les taxes es es mantenen estables, mentre es van incrementar a Sevilla (del 15% al 16%), Sant Sebastià (del 14% al 16%), Màlaga (del 15% al 19%) i Bilbao (del 10% al 16%).
