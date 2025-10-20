Dos anys i mig, l’espera mitjana pels ajuts a la instal·lació de plaques solars a casa
Només el 18% de les sol·licituds a la subvenció gestionada per l’Icaen s’han resolt i pagat
Pau Cortina (ACN)
Només el 18% dels sol·licitants dels ajuts amb fons Next Generation per instal·lar plaques fotovoltaiques a casa han rebut els diners, més d’un any i mig després de tancar-se la convocatòria. L’allau d’expedients inicial i un volum final de més de 75.000 sol·licituds han derivat en uns terminis de resolució per part de l’Institut Català de l’Energia (Icaen) que arriben a superar els de dos anys i mig. 932 dies d'espera mitjana, almenys pels darrers expedients resolts al juliol, als quals cal sumar el termini de pagament -de fins a 13 mesos -un cop justificada la instal·lació. L’import sol·licitat, en conjunt, puja a 400 milions d’euros que superen de llarg el pressupost de la línia (208,8 milions d'euros). Fins ara s’han concedit 182,4 milions, i pagat, 51,8.
Els ajuts del Programa d'incentius lligats a l'autoconsum i emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable i implantació de sistemes tèrmics renovables són subvencions provinents dels fons Next Generation EU i que a Catalunya tramita l’Icaen. En concret, el Programa 4, adreçat a noves instal·lacions d’autoconsum -amb emmagatzematge o sense- en l’entorn residencial, i també el tercer sector i de les administracions públiques, es va obrir el gener de 2022 i, després de diverses pròrrogues, es va tancar el 31 de desembre del 2023. En aquest temps l’Icaen va rebre 75.397 sol·licituds que sumen 400 milions d'euros en ajudes demanades, molt per sobre del pressupost total de la línia.
182,4 milions atorgats (de 208,7 milions d'euros de pressupost)
D’aquest ingent volum d’expedients, l’Icaen n’ha resolt a hores d'ara una mica més de la meitat (41.618), dels quals n'ha abonat un terç (13.635), per valor de 51,8 milions d’euros, d'acord amb la darrera actualització de l'estat dels expedients. Això representa que s'han pagat tan sols el 18% de tots els expedients que es van presentar. Segons l'organisme, en pocs dies es farà un atorgament de 8.343 expedients més.
En termes de pressupost de la línia, les subvencions concedides fins ara sumen 182,4 milions, a punt d’exhaurir els 208,7 milions d'euros de què disposa finalment el programa, ja que el pressupost original es va ampliar per donar resposta a l’èxit de convocatòria dels ajuts, però la dotació total segueix lluny dels fins a 400 milions que sumen el conjunt d’expedients.
L’import mitjà sol·licitat en els expedients de solar residencial (excloent, per tant, les dels ajuntaments i del tercer sector, també inclosos en aquesta línia de subvenció) és de 4.500 euros, de mitjana. Però cal tenir en compte que el 43% de les sol·licituds d’ajuts són per a instal·lacions petites de, com a molt, 10 mòduls (plaques solars). En aquests casos, l’import mitjà de la sol·licitud es queda en uns 2.720 euros.
“Frustració” per l’espera
Molts d’aquests sol·licitants són particulars, que van tramitar la sol·licitud ja fa més de dos anys i que encara esperen per cobrar l’ajut, havent instal·lat les plaques a casa.
Sovint les subvencions de particulars les tramita la seva comercialitzadora elèctrica o, directament, l’instal·lador de les plaques. Una d’aquestes empreses, amb seu al Vallès Occidental i que compta 15.000 instal·lacions només en l’àmbit residencial, admet que la lentitud en la concessió i en el pagament d’aquests ajuts “ha generat bastanta frustració” en molts dels seus clients. Coneixedors per experiència del que està succeint en altres comunitats amb aquests ajuts que es nodreixen de fons europeus, asseguren que les demores no són generalitzades, i remarquen que “a Madrid, han sigut molt més eficients”.
Sol·licituds a tot arreu
L’èxit de convocatòria d’aquesta línia d’ajuts es veu també en el fet que en la pràctica totalitat dels municipis catalans hi ha projectes d’instal·lació d’autoconsum fotovoltaic que s’han acollit a aquesta línia de subvenció. En concret, a 928 municipis hi ha algun projecte residencial que ha sol·licitat l’ajuda.
A tota l’àrea del litoral català, i amb més força a les zones amb més densitat de població és on s’acumulen més sol·licituds i mòduls fotovoltaics. Això no obstant, també destaca una important quantitat de projectes al voltant del Delta de l’Ebre, amb més de 200 projectes (sol·licituds) tant a Deltebre com a Amposta, i 370 a Tortosa. Així mateix, destaca l’entorn de Lleida (796 projectes a la capital), amb fins a 261 sol·licituds a Alpicat (6.450 habitants), i més d’un centenar a Alcarràs o Torrefarrera.
El 98% de totes les sol·licituds són de particulars (“residencials”), i també n’hi ha 320 fetes des d’entitats del tercer sector i una mica més d’un miler de sol·licituds d’administracions municipals.
Entre dos i tres anys per resoldre (més el termini de pagament)
A Catalunya, els darrers sol·licitants a rebre la resolució del seu expedient -fins ara- són els 8.861 expedients inclosos en una resolució publicada el mes de juliol. Tots ells han esperat de mitjana 932 dies, és a dir, una mica més de dos anys i mig, des que la van presentar. Alguns expedients superen el miler de dies d’espera, i la sol·licitud més antiga data del 8 de febrer de 2022, més de tres anys enrere. Les que s’han resolt amb més celeritat, es van presentar a finals de gener del 2023, i per tant han esperat dos anys llargs.
Les que daten de gener del 2023 són les darreres sol·licituds sobre les quals s’ha resolt, i per tant resten encara totes les que es van presentar al llarg del 2023 (en concret fins al dia 31 de desembre, en què es va tancar el termini de sol·licituds).
A més, aquest és només el temps d’espera transcorregut entre la presentació i la resolució de l’expedient, però per cobrar els diners encara han de passar més mesos. Això és així perquè després de rebre l’expedient favorable el sol·licitant té fins a 12 mesos per presentar la justificació de la instal·lació de les plaques, i encara que ho faci amb celeritat, a partir d’aleshores el termini de pagament de l’ajut és de fins a 13 mesos, segons informa l’Icaen.
Contractació extraordinària de personal
En resposta a una sol·licitud d’informació pública, el mateix organisme explica que per atendre l’allau de sol·licituds s’han executat diferents plans temporals de contractació de personal, i que a l’estiu (quan es va formalitzar la petició d’informació) hi havia 56 persones contractades “destinades exclusivament a la revisió dels expedients de subvenció i la gestió dels fons”, més 14 places més “en procés de selecció”.
També es va contractar, el mes de març de 2025, a l’empresa Ernst & Young per donar suport a la revisió de les justificacions dels programes 4 (el dirigit a l’autoconsum residencial, entre altres), 5 i 6 de la convocatòria d’ajuts. En el moment de la resposta obtinguda via transparència (el mes de juliol) l’empresa externa havia posat 22 persones a disposició per a la realització d’aquesta tasca.
324 ajuntaments demanen ajudes
Pel que fa a les subvencions sol·licitades des de l’administració pública, un de cada tres ajuntaments catalans n’han tramitat, ja que fins a 324 municipis han sol·licitat ajudes. Tenint en compte les dimensions dels municipis, destaquen les 38 sol·licituds diferenciades fetes pel consistori de Caldes de Montbui (Vallès Oriental), tantes com les que va presentar Barcelona, per valor total d’1.336.885 euros; Viladecans, amb 15 peticions per un import total de 441.178 euros; i Premià de Mar, amb 17 i 378.167 euros; i Cervera, amb 11 i un import sol·licitat de 215.461 euros. La majoria dels municipis que n’han sol·licitat han presentat una o dues. En total, aquests consistoris han presentat més d’un miler de peticions, amb un import total sol·licitat de 56,4 milions d’euros.
Un 20% d’instal·lacions, amb emmagatzematge
En aquest darrer expedient de resolucions del mes de juliol s’han atorgat (no pagat) un total de 31,9 milions d’euros, 5,7 dels quals corresponen a la instal·lació de bateries. I és que un 20% de les sol·licituds, prop de 1.800, inclouen a més de les plaques sistemes d’emmagatzematge.
