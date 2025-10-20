Aquesta moneda del Mundial del 82 es converteix en un tresor: pot arribar als 35.000 euros
Una de les monedes commemoratives del Mundial de futbol de 1982 a Espanya s’ha convertit en una peça molt buscada pels col·leccionistes
Álex Pareja
El Mundial de 1982 va ser un esdeveniment que va traspassar les fronteres de l’esport i va provocar una transformació social a Espanya. Per commemorar la seva celebració, la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre va emetre una sèrie de monedes que avui dia són un autèntic reclam per als col·leccionistes.
En aquesta tirada hi ha monedes especials de diferents valors, amb dissenys dedicats al futbol i símbols nacionals. Entre totes, la joia de la corona és la moneda de 5 pessetes, que forma part d’aquesta col·lecció limitada i que està assolint preus desorbitats.
De fet, recentment, una d’aquestes monedes de 5 pessetes del Mundial del 1982 ha arribat a assolir un preu de 35.000 euros en una subhasta en línia. Són quantitats que els col·leccionistes estan disposats a pagar si la peça està en bon estat i és del seu interès.
Perquè una moneda arribi a aquests preus tan elevats, ha d’estar en perfecte estat de conservació o mantenir el seu embolcall original, ja que es tracta d’una sèrie limitada.
La resta de la col·lecció de monedes de pessetes del Mundial de futbol de 1982 també gaudeix de gran acceptació entre els experts en numismàtica, tot i que fins ara no s’havien arribat a veure xifres tan altes en les vendes.
Això demostra que el col·leccionisme de monedes està en auge, especialment quan es tracta de sèries especials o commemoratives, que desperten molt d’interès entre els aficionats més experimentats.
Qui sap —potser encara conserves alguna d’aquestes monedes especials a casa?
