Banca
La caiguda del núvol d’Amazon paralitza els pagaments i causa errors en datàfons, caixers i Bizum
La fallada d’Amazon Web Services (AWS) desencadena el caos bancari i comercial a Espanya al deixar «sense datàfons» milers de negocis i bloquejar transferències
Fonts del sector informen que ja ho estan arreglant
Marcos Rodríguez
El món digital ha entrat en pànic aquest 20 d’octubre del 2025. A la ja coneguda llista d’afectats per la caiguda d’AWS –que inclou gegants com Canva, Duolingo, Fortnite i Prime Video– s’hi suma ara un impacte de magnitud crítica: la paralització dels sistemes de pagament a Espanya.
Comerços, restaurants i tot tipus de negocis s’han vist obligats a tornar a l’era de l’efectiu. La fallada massiva en els datàfons (TPV) ha convertit la compra diària en un trencaclosques logístic.
Col·lapse del sistema bancari i pagaments digitals
Fonts del mercat confirmen que la incidència s’ha estès al cor del sistema financer. Grans entitats com CaixaBank i el Santander, així com les operacions de Visa i el servei de transferències immediates Bizum, estan experimentant seriosos problemes de funcionament.
La causa: l’alta dependència de gran part de la infraestructura de pagament al país del núvol d’Amazon.
L’escena es repeteix als carrers de les principals ciutats: cues i frustració davant la impossibilitat de pagar amb targeta o mòbil. «Només acceptem efectiu», és la frase més escoltada als comerços durant el matí d’avui. Aquesta situació, a més de la incomoditat per al consumidor, suposa una hemorràgia econòmica directa per a milers de pimes i autònoms.
Aquest caos bancari i comercial se suma a la debilitat estructural d’Europa en sobirania tecnològica.
La falta de sobirania IT: un problema de seguretat nacional
La caiguda d’AWS posa en relleu, una vegada més, que Europa «continua sense tenir un pla b» davant la dependència de les grans tecnològiques estrangeres.
El 90% de les dades europees allotjades al núvol estan en mans de companyies nord-americanes. Quan aquestes fallen, l’impacte ja no és només en l’entreteniment (Fortnite) o l’educació (Duolingo), sinó en la base mateixa de l’economia: les transaccions financeres.
«La falta de sobirania suposa milions d’euros en pèrdues i paràlisi d’activitat», remarca Sancho Lerena, CEO de Pandora FMS, expert en gestió IT.
La inoperativitat dels TPV, els serveis de Bizum i les principals targetes bancàries és la prova més tangible del cost econòmic i de ciberseguretat que implica aquesta dependència. En un context geopolític complex, aquesta falta de control sobre la infraestructura digital continental «debilita també la ciberseguretat».
A l’espera que l’Associació Espanyola de Banca (AEB) i altres organismes emetin un comunicat oficial, la recuperació del servei d’AWS s’ha convertit en una emergència de primer nivell per a l’estabilitat econòmica d’Espanya.
