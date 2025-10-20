Els deu municipis on més habitatges s’han construït a les comarques gironines el 2025
Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró lidera el llistat amb 157 noves construccions
Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró és el municipi de les comarques gironines on s’han iniciat més habitatges durant el primer semestre del 2025, amb 157 noves construccions, seguit de Girona, amb 135, i de Blanes i Vilablareix, amb 85 i 83 habitatges, respectivament, segons un estudi de l'Associació de Promotors de Catalunya (APCE) a partir de les dades de l’Agència de l’Habitatge.
En el rànquing dels habitatges acabats, el municipi del Baix Empordà també encapçala la llista amb 114 habitatges finalitzats, per davant de Girona (64), Vilablareix (60) i Olot (48). Aquest últim no apareix dins dels municipis on més habitatges s'han començat a construir, això s'explica perquè bona part d'aquestes promocions finalitzades van començar abans de finalitzar l'any. Altres localitats amb activitat destacada són Salt, Roses, Palafrugell i Blanes, que apareixen en ambdós rànquings, tot i amb xifres més modestes.
Pel que fa a les capitals de comarca, les dades mostren comportaments molt diferents. Figueres ha iniciat només 18 habitatges entre gener i juny, un 62,5% menys que el mateix període de l’any passat, i n’ha acabat dos, amb una caiguda del 77,8%. La Bisbal d’Empordà, en canvi, registra un fort repunt amb 19 habitatges iniciats (un 375% més), tot i que cap acabat.
Olot també destaca pel contrast entre inici d’obres i finalització: tot i començar 8 habitatges, un 89% menys que fa un any, n’ha acabat 48, un increment del 860%. A Girona ciutat, les obres iniciades s’han reduït un 18,7% i els habitatges acabats han baixat un 67,7%. Banyoles, per la seva banda, ha iniciat 40 habitatges, un 400% més que el 2024, però ha reduït un 59% els acabats, amb només nou.
L'Empordà concentra l'activitat
Per comarques, el Baix Empordà lidera l’activitat constructora durant el primer semestre amb 437 habitatges iniciats (+1,6%) i 269 acabats (+2,3%). El Gironès se situa a continuació amb 313 engegats (-2,8%) i 229 acabats (-14,6%). L’Alt Empordà ocupa el tercer lloc però amb creixement tant amb els 188 posats en marxa (+9,9%) i 126 acabats (+4,1%). La Selva també mostra dinamisme amb 215 iniciats (+47,3%) i els acabats amb 130 (+41,3%).
A l’altre extrem, la Garrotxa i el Ripollès registren fortes caigudes en inici d’obra (-68,5% i -47,4%, respectivament), mentre que a la Garrotxa els habitatges acabats s’han duplicat (+113%). Al Pla de l'Estany les noves obres s'han incrementat un 107% amb l'inici de 54 construccions, però els habitatges acabats baixen 17 punts respecte a l'any passat.
En conjunt, la província de Girona ha registrat 1.292 habitatges iniciats durant el primer semestre del 2025, pràcticament la mateixa xifra que l’any anterior (-0,3%). En canvi, els habitatges acabats han crescut un 3,4%, passant de 886 a 916.
Compravenda d’habitatges
D’altra banda, l'informe també destaca les xifres de compravenda d’habitatges, tant nou com usat, en el primer trimestre de 2025. L'Empordà torna a encapçalar les operacions. En concret, a l’Alt Empordà es van registrar 40 compravendes d’habitatges nous i 851 d’habitatges usats; al Baix Empordà es van registrar 223 compravendes d’habitatges nous i 665 d’habitatges usats; al Gironès es van registrar 205 compravendes d’habitatges nous i 518 d’habitatges usats; i al Pla de l’Estany es van registrar 15 compravendes d’habitatges nous i 42 d’habitatges usats.
Si mirem les dades a les capitals d’aquestes comarques, el primer trimestre de 2025, a Figueres es van registrar 3 compravendes d’habitatges nous i 156 d’habitatges usats; a la Bisbal d'Empordà es van registrar 7 compravendes d’habitatges nous i 19 d’habitatges usats; a Girona es van registrar 88 compravendes d’habitatges nous i 321 d’habitatges usats; i a Banyoles es van registrar 10 compravendes d’habitatges nous i 36 d’habitatges usats.
En últim lloc, en relació amb l’activitat promotora de la província de Girona, el número de noves promocions en oferta ha estat de 126 l’any 2024, amb 2.752 habitatges dels quals un 39,5% (1.088 habitatges) encara està a la venda.
Totes aquestes dades s'han analitzat aquest dilluns per part de l’APCE, l’Ajuntament de Figueres i CaixaBank, han examinat la situació de la promoció i construcció a l’Àmbit de Nord Girona i presentar les oportunitats que ofereixen les comarques de l’Alt i el Baix Empordà i del Pla de l’Estany als empresaris i empresàries del sector, en la sessió immobiliària "Conjuntura Immobiliària Residencial a l’Àmbit Nord de Girona", celebrada al Museu de l’Empordà a Figueres.
