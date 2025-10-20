Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El govern espanyol frena la pujada de quotes als autònoms que menys guanyen i planteja pujar fins a un 2,5% a la resta

La Seguretat Social planteja un increment d’entre 3 i 15 euros a partir del 2026

La ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, durant una sessió de control al Govern, al Senat, el 7 d’octubre del 2025, a Madrid (Espanya). Una setmana més l’oposició ha sotmès el Govern a una sessió de control

La ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, durant una sessió de control al Govern, al Senat, el 7 d’octubre del 2025, a Madrid (Espanya). Una setmana més l’oposició ha sotmès el Govern a una sessió de control / Fernando Sánchez - Europa Press

Gabriel Ubieto

Barcelona

La Seguretat Social ha frenat la seva proposta d’increment de quotes per als autònoms. La ministra Elma Saiz ha rebaixat les seves pretensions i planteja congelar les cotitzacions per als que menys guanyen i reduir substancialment la pujada per a la resta.

L’última proposta remesa als agents socials, segons han pogut confirmar diferents fonts vinculades a la negociació, oscil·la entre 3 i 15 euros més al mes a partir del pròxim exercici per a tots aquells que tinguin uns rendiments nets superiors a l’equivalent al salari mínim interprofessional (SMI).

El fort rebuig que va generar la primera oferta de la ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions l’ha forçat a moderar substancialment les seves pretensions. Segons les primeres dades posades sobre la taula, la pujada a partir de l’any que ve hagués sigut d’entre un 3,8% i un 20,3% (la quota més alta). Ara la segona oferta abaixa el llistó fins a una forquilla d’entre un 1% i un 2,5%.

D’una setmana a una altra el Govern ha passat de plantejar una pujada de quotes d’entre 11 i 206 euros més al mes a una altra d’entre 3 i 15 euros. A més de congelar les cotitzacions als autònoms que ingressen menys del salari mínim, a qui els anaven a apujar fins a 17 euros al mes.

La Seguretat Social mira d’encarrilar una reforma pendent. Fa tres anys va firmar amb les organitzacions d’autònoms –ATA, Upta i Uatae– un acord que dictava que el 2026 s’havien de revisar i actualitzar les quotes, sota l’objectiu d’arribar al 2032 amb un esquema que equipari les cotitzacions dels autònoms (i les seves prestacions) amb les dels assalariats.

Fort rebuig

La primera proposta no va acontentar tothom –algunes organitzacions la van considerar tíbia i d’altres la van titllar de ‘robatori’– i la segona tampoc.

Uatae ha qualificat d’«atropellament» la proposta de congelar les quotes mínimes, ja que considera que això anirà en detriment de les futures prestacions de qui menys guanya. «Ens sembla que hem perdut una oportunitat important per millorar les pensions de futur dels treballadors i treballadores per compte propi», ha coincidit el secretari general d’Upta, Eduardo Abad.

