L’opa fallida no altera el mapa bancari però obre la porta a noves fusions
El BBVA haurà de reorientar la seva estratègia, tot i que el mercat veu positiu el seu pla estratègic, mentre que el Sabadell ha de superar el repte d’haver-se desprès de la seva filial britànica, TSB
Pablo Gallén
El tauler financer espanyol no canvia després del fracàs de l’opa hostil llançada pel BBVA al Banc Sabadell. L’acceptació de l’oferta tan sols pel 25,33% del capital social de l’entitat catalana deixa tot com estava fa 17 mesos: tres grans bancs com el Banc Santander, el BBVA i CaixaBank, que concentren el 65% de la quota de mercat, i set de mitjans que encapçala el Sabadell per davant dels actius que gestionen entitats com ara Bankinter i Unicaja. El gran beneficiat d’aquesta llarga batalla entre el segon i el quart banc del mercat nacional, curiosament, ha sigut el primer, el Banc Santander, al reforçar-se amb la compra de la filial del Sabadell al Regne Unit, TSB. Amb 1,8 bilions, és el quart banc europeu i gestiona el doble que el BBVA, amb 776.974 milions. El Sabadell haurà de mirar cap a Unicaja, Abanca, Ibercaja o Kutxabank per intentar créixer, o fins i tot fora d’Espanya amb una fusió transfronterera. ¿Una possible opa a la vista?
Tots coincideixen. La frustrada opa que va concloure aquest dijous no posarà fi al procés de concentració, sinó que obrirà una nova etapa. La seva rellevància no rau únicament en la mida dels protagonistes, sinó en el canvi de lògica respecte a fases anteriors: ja no es tracta de salvar entitats en crisi o anticipar-se a un escenari d’ingressos deprimits, sinó d’aprofitar un cicle de beneficis històrics i excés de capital. La banca europea ha de guanyar mida en un context global dominat pels gegants nord-americans i xinesos i davant la cada vegada més competència d’actors 100% digitals com Revolut, N26 o Trade Republic.
Un sector en màxims
Des de la fallida de Lehman Brothers el 2008, que va precipitar la crisi financera internacional i l’esclat de la bombolla immobiliària a Espanya, el sistema bancari espanyol ha passat diferents fases de consolidació. La primera, entre 2009 i 2017, va estar marcada pels rescats i absorcions d’entitats en dificultats –com Banc Popular, Caja Castilla-La Mancha, CAM o Bancaja–, amb un elevat cost per a les arques públiques. Posteriorment, entre 2020 i 2021, es va produir una segona etapa en què bancs sòlids (uns més que d’altres) van optar per fusionar-se, com en els casos de CaixaBank-Bankia o Unicaja-Liberbank, per fer front a un context advers de tipus d’interès baixos i incertesa política. Des del 2024, ha començat una nova onada d’operacions motivades pels bons resultats del sector, amb l’opa hostil del BBVA sobre el Banc Sabadell com a primera gran mostra de la fase de concentració.
Això sí. La banca espanyola viu un moment de fortalesa: l’any passat les entitats van registrar un benefici rècord de 33.246 milions en el mercat nacional, un 36% més que el 2023 i per sobre fins i tot del màxim assolit el 2007, en plena bombolla immobiliària. A escla global, els guanys van superar els 37.600 milions, amb una rendibilitat sobre recursos propis (ROE) del 14,1%.
Aquesta millora ha permès acumular capital, reforçar la solvència i tornar l’atractiu a les cotitzacions en borsa, molt castigades durant la dècada anterior. Els dividends i els programes de recompra d’accions han sigut la via utilitzada per retribuir l’accionista i sostenir la valoració borsària. Les perspectives, a més, acompanyen el sector pel cicle de creixement que viu l’economia espanyola i un escenari de tipus d’interès estable en què la inflació no desapareix del tot.
La concentració bancària ha arribat a nivells no vistos a Espanya. Segons el Banc Central Europeu (BCE), l’índex Herfindahl es va situar en 1.296 el 2024 (zona groga), lluny del monopoli però molt per sobre dels nivells dels anys previs a la crisi. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) calcula que si hagués tirat endavant la potencial fusió entre el BBVA i el Sabadell, s’hauria elevat fins a 1.408 en el conjunt del país, amb pics preocupants a Catalunya i en segments com el crèdit a pimes.
