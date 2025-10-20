Les grans empreses de Girona milloren la facturació però redueixen les plantilles
Els ingressos només cauen a un 25% de les principals companyies de la província
Els ingressos de la majoria de les companyies de les comarques gironines continuen a l'alça. El 62% de les grans empreses de la província van augmentar la seva facturació durant el 2024, mentre que un 13% la van mantenir i un 25% van reduir els seus ingressos, segons l'estudi Girona 100 SA, que fan conjuntament la consultoria KPMG i la Càtedra de l’Empresa Familiar de la Universitat de Girona.
De fet, la xifra de negoci de les empreses gironines encadena tres anys de creixement. La part quantitativa de l'estudi, recull les dades de les grans empreses de la demarcació durant el 2023. Llavors, les vendes van avançar un 4,28%, un increment equivalent a 649,488 milions d’euros; l’any anterior, el 2022, l’alça havia estat del 20,14% respecte del 2021.
La millora de la xifra de vendes i en general de les principals magnituds va tenir com a conseqüència un increment del resultat net de 91.259 milions d’euros respecte a l’any 2022. No obstant això, el resultat financer registra pèrdues com a resultat de l’augment dels tipus d’interès en els mercats financers, segons apunten els autors de l'estudi.
Menys treballadors
Tot i això, les bones xifres no es traslladen al nombre de treballadors. El nombre d'empleats a les grans empreses va disminuir en 1.350 persones el 2023, la qual cosa representa un descens relatiu del 3,01%. Tanmateix, el nombre mitjà d’empleats de les empreses de l’Índex Girona 100 ha millorat en els últims anys. El 2023 es va situar en 435 empleats, mentre que al 2007 la mitjana era de 203 persones.
El sector més afectat per la disminució de treballadors va ser el de serveis i construcció, que portava dos anys amb increments significatius de plantilla i el 2023 va perdre 2.663 treballadors. Tot i això, es manté com el sector líder en nombre d'empleats, amb 19.104 amb 9 empreses. Cal destacar, però, que aquest sector inclou empreses de treball temporal, que poden explicar part de la caiguda de treballadors tant dins del mateix sector com en el total d'empreses.
La majoria de treballadors formen part d'empreses familiars, que donen feina al 85,9% de les persones ocupades dins de les principals companyies del territori, amb 37.337 treballadors d’un total de 43.466 persones. Tanmateix, l’ocupació va caure un 4,27% en l’empresa familiar, mentre que es va incrementar un 5,42% a l’empresa no familiar. En concret, l’empresa familiar va perdre 1.665 llocs de treball, l’empresa no familiar en va crear 315.
En aquesta edició amb dades del 2023 l’empresa no familiar presenta, en general, millors dades financeres. Així, la rendibilitat sobre vendes va ser major, i també ho va ser la rendibilitat econòmica, si bé la financera va ser major a l’empresa familiar. L’empresa no familiar també presenta una millor ràtio de liquiditat i un menor endeutament que l’empresa familiar en aquesta quinzena edició.
Pes per sectors
Els sectors que aporten la part més significativa de xifra de negoci per al grup d’empreses familiars van ser la indústria càrnia i altres indústries manufactureres per a l’empresa familiar (37% i 15% respectivament) i en relació amb l’empresa no familiar van ser la distribució d’alimentació, begudes i tabac i altres comerços (30% i 27%, respectivament).
Els sectors amb el volum més gran de vendes van ser a indústria càrnia (29,75%), altres indústries manufactureres (15,84%) i distribució d’alimentació, begudes i tabac (14,25%) sobre un total de 15.826.048 milers d’euros. El resultat net global, de 580,740 milions d’euros, es va concentrar principalment dins de les categories d'altres indústries manufactureres (26,68%), altres serveis i construcció (23,03%) i indústria càrnia (18,43%).
Perspectives econòmiques
Les perspectives econòmiques per al 2025 reflecteixen una moderació de l’optimisme. Les empreses familiars es mostren més confiades (63% d’opinions positives o molt positives), tot i l’aparició d’un 11% de percepcions negatives. Les no familiars se situen en un to més neutre, sense casos de pessimisme. Sectorialment, la indústria alimentària és la més optimista, mentre que l’altra indústria manufacturera és la més pessimista, amb un "descens notable de l’optimisme respecte a anys anteriors", segons apunten els autors de l'informe.
En termes de fortaleses, la més destacada és la capacitat d’adaptació i resiliència (54% de les empreses), seguida de la visió estratègica a llarg termini (38%), un equip humà qualificat i compromès (36%) i la rapidesa en la presa de decisions (31%). En aquesta darrera edició ha perdut importància la diversificació de clients i mercats, que havia estat central en edicions anteriors. La principal diferència entre empreses familiars i no familiars és que les segones valoren molt els processos de decisió ràpids i flexibles, mentre les familiars assenyalen la diversificació de clients i mercats.
Menys pressió fiscal
Els canvis externs que les empreses reclamen per impulsar el creixement són, sobretot, la reducció de la pressió fiscal (49%), uns acords laborals més flexibles (46%) i ajuts per reduir costos laborals (36%). També esmenten incentius a la inversió i millores en la formació professional. Les empreses familiars i no familiars coincideixen força en aquestes mesures, excepte per la millora en la formació i capacitació del talent, que és més important per a les empreses familiars que per a les no familiars. Aquestes últimes, en canvi, posen més èmfasi en el suport a la transformació digital i la intel·ligència artificial.
Pel que fa als principals reptes, la captació i retenció de talent es manté com la gran preocupació (54%), especialment entre les empreses familiars. També destaquen la incertesa política i regulatòria (46%), la davallada del consum (41%) i la transformació digital (38%). Problemes com l’increment del cost de les matèries primeres han perdut pes respecte a l’edició anterior. De cara al mitjà termini, les prioritats són clares: millorar la rendibilitat (56%), incrementar la facturació i retenir talent (44%), avançar en la transformació digital (41%) i apostar per la innovació (31%). Creix també la importància de la sostenibilitat (23%).
