Transgourmet i Nudisco inauguren un nou supermercat Kuups

És la tercera obertura de la societat Nuditrans en només dos mesos

El nou supermercat Kuups.

El nou supermercat Kuups. / Transgourmet Ibèrica

Redacció

Girona

Nuditrans, l’empresa conjunta participada al 50% per Transgourmet Ibèrica i Nudisco, continua amb el seu pla d’expansió a la zona de Llevant. En només dos mesos, ja ha inaugurat el tercer supermercat Kuups a la Comunitat Valenciana. El nou establiment es troba ubicat al municipi de Torrent (província de València) i compta amb 240 metres quadrats de sala de vendes.

Aquesta obertura se suma a les recents inauguracions de setembre a les localitats d’Algemesí (València) i Novelda (Alacant). L’aliança entre totes dues companyies, que es va formalitzar el mes de maig passat, té com a objectiu impulsar el comerç de proximitat i conveniència, sobretot a la zona de Llevant.

En total, la societat entre Transgourmet Ibèrica i Nudisco inclou 34 supermercats propietat de Nuditrans. Entre tots ells, 24 són amb l’ensenya Kuups i els altres 10 són Economy Cash.

