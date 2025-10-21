La botiga Integra – Taller de Paper d’Olot rep el premi al comerç més sostenible de Catalunya
Els Premis Nacionals de Comerç també distingeixen sis negocis gironins amb més de cent anys d’història
La botiga Integra – Taller de Paper d’Olot ha estat reconeguda amb el Premi al Comerç més Sostenible 2024, un guardó que atorga el Govern a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) del departament d’Empresa i Treball. El premi, dotat amb 3.000 euros, distingeix l’aposta per la sostenibilitat i la integració sociolaboral de persones en risc d’exclusió social a la Garrotxa.
L’establiment, situat al centre d’Olot, ven paper reciclat i productes derivats, així com articles de regal i records relacionats amb la faràndula comarcal i peces de roba amb estampació pròpia. Forma part de la Fundació Integra, entitat que promou projectes laborals competitius i sostenibles per afavorir la inclusió social. Amb aquest reconeixement, el Govern posa en valor la seva tasca com a model d’economia circular i compromís social al territori.
El lliurament dels Premis Nacionals de Comerç 2024 ha tingut lloc aquest dimarts al Palau de la Generalitat, en un acte presidit pel president del Govern, Salvador Illa, i el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper. A més del guardó a la botiga olotina, el Forn de Cabrianes, de Sant Fruitós de Bages, ha rebut el Premi Nacional de Comerç; la xarcuteria-carnisseria Paris, de Balaguer, ha estat distingida com el comerç més innovador; i l’Ajuntament de Tarragona ha estat reconegut amb el Premi a la Iniciativa Col·lectiva pel projecte Tarragona Espai Comerç.
Sis establiments gironins, guardonats per la seva trajectòria centenària
A banda dels premis principals, el Govern ha lliurat els Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris 2024, que distingeixen els negocis que han superat els cent anys d’activitat mantenint un servei de proximitat i adaptant-se als canvis del sector. Enguany s’han reconegut 24 establiments d’arreu de Catalunya, sis dels quals pertanyen a les comarques gironines.
A Camprodon, han estat distingides la Ferreteria Gardella i la Pastisseria Pujol, dos comerços històrics que han passat de generació en generació i continuen sent punts de referència al municipi. També han rebut el reconeixement Can Mullol i la Farmàcia Prujà, tots dos de Ripoll, per la seva trajectòria de servei continuat i arrelament local. A Banyoles, la Xarcuteria i Carnisseria Can Pericus ha estat premiada pels seus més de cent anys d’activitat familiar.
El sisè establiment gironí distingit és la Fleca i Pastisseria Nèctar, de Cassà de la Selva, que supera els 150 anys d’història i continua elaborant productes artesanals amb receptes tradicionals. És l’únic negoci de la demarcació que ha rebut el guardó dins la categoria de més d’un segle i mig de trajectòria. La Generalitat explica que l'objectiu d’aquests guardons és distingir els establiments comercials en actiu que al llarg de més de cent anys han ofert un servei de qualitat i personalitzat als seus clients, tot adaptant-se als canvis en les necessitats de compra de la ciutadania que s'han anat produint al llarg de la seva trajectòria professional.
