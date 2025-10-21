Espanya, líder en superfície ecològica dins de la UE
Ocupa la sisena posició a nivell mundial amb gairebé tres milions d'hectàrees
Jesús Domingo Martínez
Segons l'informe d'estadístiques de producció ecològica del 2024 publicat pel Ministeri d'Agricultura, Espanya es consolida com a primer país de la Unió Europea (UE) en superfície dedicada a la producció ecològica, amb gairebé tres milions d'hectàrees. A escala mundial ocupa la sisena posició en extensió d'agricultura ecològica. La superfície agrària útil destinada a la producció ecològica va assolir les 2.944.941 hectàrees al tancament del 2024, sempre segons el document esmentat. Tot i que aquesta xifra suposa 46.940 hectàrees menys que l'any anterior, el seu pes relatiu dins de la superfície agrària total ha crescut 2,33 punts, fins a situar-se en el 12,31%, a causa del descens general de la superfície cultivada.
Dins de la producció vegetal ecològica, destaquen els increments de superfície en cultius de tubercles i arrels (+7,3%), plantes collides en verd per a alimentació animal (+2,9 %) i hortalisses fresques i maduixes (+1,2 %). A nivell internacional, els estudis assenyalen que Espanya continua sent el primer productor mundial d'olives i raïms ecològics i el tercer en cítrics ecològics.
Quant a la producció ramadera ecològica, va augmentar un 0,5% el 2024, amb un total de 11.164 activitats registrades. Els increments més gran es van donar en èquids (+17,5%), cabrum de carn (+8,7%) i oví (+3,3%). El nombre de caps de bestiar va créixer un 3,9%, amb pujades especialment destacades en cabrum (+7,6%) i equí (+6,3%).
Descens de l'aqüicultura ecológica
Contràriament, l'aqüicultura ecològica va registrar un descens del 26,28%, fins a les 3.175 tones. La reducció més significativa es va produir en la producció d'esturions (-66,7%) i musclos (-28,3%), mentre que les ostres van augmentar un 45,4%.
El nombre d'operadors de producció ecològica inscrits el 2024 es va situar en 62.621, fet que suposa un descens del 2,8% respecte l'any anterior. També va disminuir un 2,6% el nombre total d'activitats, amb 66.687 registrades. Les activitats industrials ecològiques van baixar un 3,4%, fins a les 11.498, tant en l'àmbit vegetal com a l'animal.
Vull acabar dient que la diversitat de sòls, climes i tradicions culturals converteix Espanya en un referent en l'oferta d'aliments ecològics, que aporten un valor afegit únic a la dieta mediterrània, reconeguda per la UNESCO com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.
