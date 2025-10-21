Més de 100 empreses buscaran treballadors en la dissetena edició de la fira TreballemGi
La jornada tindrà lloc el 5 de novembre a l’Auditori Palau de Congressos de Girona
El pròxim dimecres 5 de novembre, la ciutat de Girona acollirà la dissetena edició de la fira d'ocupació TreballemGi. L’esdeveniment tindrà lloc de forma presencial a l’Auditori – Palau de Congressos de 10 h a 14 h. Paral·lelament, també se celebrarà en format virtual de les 8 h a les 18 h.
Aquesta edició reunirà més de 100 empreses i institucions, 30 més que en l’edició anterior, i s’ampliarà per primera vegada l’espai de la fira presencial, que es repartirà entre dues plantes de l’Auditori Palau de Congressos de Girona. De fet, des de l'organització asseguren que aquesta edició és "la més ambiciosa celebrada fins avui".
Com és habitual, a la fira d’ocupació hi seran representades empreses de diversitat de sectors com indústria, comerç, logística o empreses de recursos humans. A la dissetena edició del TreballemGi també s’hi estrenaran empreses com Primark, Toni Pons, Bonpreu, Leroy Merlin, Esteve o Ikea.
TreballemGi és un esdeveniment ja consolidat i una oportunitat per a les persones que busquen feina de contactar directament amb els departaments de recursos humans de les empreses més importants de la demarcació. Durant l’esdeveniment, els inscrits podran conèixer les empreses participants, així com apuntar-se a les ofertes de feina i fer entrevistes laborals. A més, també hi haurà presentacions breus d’empreses participants i dels perfils demanats.
Des de l’any 2018
Aquesta serà la dissetena edició d’una fira d’ocupació que s’ha replicat a altres territoris. El TreballemGi va celebrar la seva primera edició l’any 2018, i durant anys, s’ha fet presencialment a Girona, Figueres, Blanes i la Universitat de Girona. En l’anterior edició que es va celebrar a Girona, la fira va oferir més de 500 ofertes de feina i es van realitzar més de 3.000 entrevistes presencials.
La fira va néixer com a una fira d’ocupació juvenil, tot i que des de fa un temps es va obrir a totes les edats, davant de l’alta demanda de feina de les persones de més de 30 anys. Un canvi que ha permès a aquesta iniciativa créixer pel que fa a nombre d’assistents.
