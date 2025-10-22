Jordi Càliz, director de Marketing i Comunicació d’Agrienergia: “Oferir energia 100% renovable no és només una etiqueta comercial, és una declaració de principis”
L’empresa de Banyoles ha evolucionat des del negoci fariner fins a convertir-se en una referència del sector energètic a Girona
La nova tarifa digital simplifica encara més la relació amb el client i està orientada a aquelles persones que volen aprofitar els avantatges de la digitalització per gestionar el seu subministrament energètic
L’any 1897 Manuel Coromina i Faras reconverteix el molí de Can Trull del terme de Banyoles en una fàbrica familiar que ha anat creixent cada generació. Amb els anys, explica Jordi Càliz, director de Màrqueting i Comunicació d’Agrienergia, la família va iniciar una recerca energètica per obtenir més potència i, justament en aquest procés, s’aconsegueix la concessió de la Central Hidroelèctrica de Martís, la primera de les tres centrals d’Agri-Energia. Aquest és l’origen d’una empresa originàriament vinculada al sector fariner que s’ha convertit en un referent del sector energètic al Pla de l’Estany.
En l’actualitat, Agri-Energia ha obert noves línies de negoci en l’àmbit del sector energètic com ara l’enginyeria i l’eficiència energètica, la instal·lació elèctrica, la gestió i la instal·lació d’autoconsum, les comunitats energètiques o el desplegament de punts de recàrrega per al vehicle elèctric. Darrerament, també ha entrat en la comercialització de gas.
Què va ser el que els va impulsar a incorporar la generació i distribució elèctrica al negoci original de la farina? Va ser una decisió estratègica, una oportunitat concreta o un compromís amb el territori?
Un dels fills del fundador estudiava enginyeria i va demostrar la seva predisposició per l’electricitat i les seves aplicacions amb experiments i proves a l’entorn de la Masia i dels salts pròxims a la Farinera. Finalment, va muntar una primera dinamo per alimentar amb corrent continu algunes dependències de la casa i va aconseguir iniciar el desplegament d’un primer enllumenat públic. Per alimentar la curiositat del fill, va fer que el pare fundador, invertís en la millora de la fàbrica de farines, però el fill va continuar experimentant sobre l’electricitat i fent excursions fins al Fluvià per acabar fent un projecte de generació d’electricitat a Esponellà. El fet de dur energia elèctrica fins a la Farinera i de construir la central hidroelèctrica, va fer que el veïns de la zona volguessin connectar-se a aquesta nova xarxa molt primerenca d’electricitat. D’aquí la consolidació del negoci.
Quina ha estat la transformació més important que ha viscut l’empresa en les darreres dècades?
La liberalització del sector elèctric va fer que l’empresa s’expandís fora de la zona pròpia de distribució elèctrica, i en els darrers anys, per una part, el compromís amb el canvi de model energètic, i per l’altre, la transformació digital que està experimentant el sector, fa que Agri-Energia aposti per estar a l’avantguarda del sector i ser un referent.
Com ha influït el territori en la identitat i els valors de l’empresa?
Agri-Energia des dels seus inicis ha crescut al voltant del nucli familiar situat a Banyoles aprofitant els recursos naturals com els recs i el riu Fluvià, que han estat motors de desenvolupament local. Aquesta proximitat ha generat una manera de fer basada en la confiança. El fet de comprar gra als pagesos i vendre els seus productes a la zona ha sigut una forma de teixir relacions duradores amb el territori.
Quan l’empresa va iniciar el seu camí en el sector elèctric, ho va fer també des d’aquesta mirada local. La construcció de la central hidroelèctrica de Martís i la distribució d’energia als veïns van ser actes comunitaris que van consolidar Agrienergia com una empresa arrelada. Aquesta connexió amb el territori ha influït en els seus valors: sostenibilitat, proximitat i innovació.
Què significa exactament per a Agrienergia que la seva energia sigui 100% renovable? Com es certifica això i quines fonts utilitzen principalment?
Per Agrienergia, oferir energia 100% renovable no és només una etiqueta comercial, sinó una declaració de principis. Significa que tota l’electricitat que comercialitzem ve recolzada amb fonts de generació netes, incloent-hi les nostres pròpies centrals hidroelèctriques, la generació fotovoltaica integrada a la xarxa, i les comunitats energètiques impulsades per Agrienergia. Aquesta aposta per la sostenibilitat se certifica mitjançant els Certificats de Garantia d’Origen (GdO) emesos per la CNMC, que acrediten que l’energia subministrada prové de fonts renovables. Aquesta traçabilitat és clau per a la transparència i per reforçar la confiança dels clients.
Quina és la vostra visió sobre l’autoconsum i les comunitats energètiques locals? Com les esteu promovent des de l’empresa?
A Agrienergia entenem l’autoconsum com una eina energètica més de suport al consum elèctric. La nostra visió és clara: fer partícips la ciutadania i les empreses perquè puguin generar la seva pròpia energia de la mà d’Agrienergia i contribuir així, a la sostenibilitat. Les comunitats energètiques locals són una extensió més d’aquesta filosofia. Promovem activament a la seva creació mitjançant serveis d’enginyeria, instal·lació i acompanyament al llarg de la vida de tot el projecte. A més, genera conscienciació i xarxa entre veïns, empreses i entitats públiques.
Com contribueix Agrienergia al desenvolupament econòmic i social de Banyoles i de la comarca del Pla de l’Estany?
Agrienergia és molt més que una empresa energètica: és un agent del territori. Contribuïm al desenvolupament econòmic i social que es manifesta en diversos àmbits:
- Prioritzem la contractació de professionals de la comarca, fomentant l’ocupació local i l’arrelament.
- Mantenim vincles i col·laborem amb el sector industrial de la zona per desenvolupar projectes concrets d’eficiència o de divulgació energètica a través d’associacions o organismes sectorials de la província.
- Participem en iniciatives escolars i comunitàries per promoure la cultura energètica i ambiental a través d’escoles, instituts o impartint formacions a través de la UDG.
- Participem i promovem l’art i la cultura amb artistes de la província i amb espais de nexe per fomentar la creativitat i el seu desenvolupament.
- Col·laborem i participem amb entitats socials i esportives de la zona.
Aquest compromís amb Banyoles i el Pla de l’Estany és part indissociable de la nostra identitat, i reforça el missatge per a escollir Agrienergia és escollir proximitat, sostenibilitat i responsabilitat.
Quin valor doneu a mantenir processos productius locals i de proximitat, amb un impacte ambiental reduït?
A Agrienergia entenem la proximitat com una forma de responsabilitat. Mantenir aquests processos locals no només reforça el teixit econòmic entorn de l’empresa, sinó que reforça també el de Banyoles i el Pla de l’Estany i permet ser part i contribuir a millorar l’impacte ambiental a la zona. La gestió de recursos com la distribució elèctrica per part de la distribuïdora d’energia elèctrica o la generació hidroelèctrica per part d’Agrienergia, així com les instal·lacions fotovoltaiques, actualment en més mesura, són exemples d’aquesta aposta. A més, la reducció de desplaçaments, la contractació de proveïdors de la zona i el creixement mesurat de l’empresa, contribueixen a una petjada ecològica de menys impacte.
Com estan estructurades les tarifes elèctriques que oferiu? Hi ha opcions fixes, variables o sense permanència?
Oferim unes tarifes pensades per adaptar-se a les necessitats actuals dels clients i, bàsicament, per fer-ho més senzill i entenedor, dividim les tarifes en tres grups:
- Una tarifa fixa amb un sol preu estable per a totes les hores del dia, ideal per a qui busca tranquil·litat i no haver de pensar en quines hores és més econòmica l’electricitat.
- Una tarifa variable que divideix cada dia laboral, de dilluns a divendres, en tres preus diferents: un més car en hores de més demanda, un més econòmic en hores de menys demanda i un tercer preu en hores intermèdies, i el cap de setmana a preu reduït les 24 hores del dia. Aquesta tarifa està pensada per a persones que busquen consumir en hores de menys demanda per rendibilitzar més l’estalvi tot adaptant el seu consum a uns horaris específics.
- Tarifa indexada. Aquesta tarifa està pensada per satisfer a persones que segueixen l’evolució del preu de l’energia al mercat elèctric.
Les nostres tarifes es renoven anualment i no tenen permanència. També oferim preus exclusius per la compra d’excedents d’energia de les instal·lacions d’autoconsum.
Recentment, heu llançat una tarifa nova, digital, sense permanència i amb un preu estable durant 12 mesos. Què us va motivar a crear aquest model i quina acollida està tenint?
La nova tarifa digital respon a la necessitat de simplificar encara més la relació amb el client i està orientada a aquelles persones que volen aprofitar els avantatges de la digitalització per gestionar el seu subministrament energètic a través d’una APP o una oficina virtual i disposar d’informes energètics gratuïts per mantenir-se informat i oferir tranquil·litat i estabilitat al seu consum. Aquest model té molt bona acollida perquè és simple i obre les portes a què persones del nostre entorn i amb la nostra filosofia, puguin adherir-se al projecte. Oferim un preu molt competitiu, que atrau un públic més jove o més digitalitzat, que percep l’empresa com a dinàmica i moderna, però sobretot sostenible i estable en preus.
Com gestioneu els costos regulats —transport, distribució, impostos— dins la factura dels clients?
Aquests costos definits des del govern queden integrats de manera transparent dins la factura. Aquests costos regulats inclouen:
- Càrrecs i peatges: destinats a cobrir el cost del sistema elèctric.
- Impostos: com l’IVA i l’impost elèctric.
Agrienergia detalla a la factura cada concepte per separat, perquè el client entengui què paga i per què. Aquest enteniment es reforça amb les eines digitals personalitzades per a cada client, reforçant així la confiança.
En comparació amb altres comercialitzadores, quins avantatges creu que ofereix Agrienergia al consumidor (preu, servei, proximitat, sostenibilitat)?
En relació amb altres comercialitzadores, creiem que destaquem per:
- Proximitat: atenció personalitzada i retorn econòmic cap al territori.
- Sostenibilitat: energia 100% renovable, generada en part localment.
- Preu competitiu: tarifes estables, transparents, senzilles, clares i molt competitives.
- Servei: resposta ràpida d’incidències, assessorament energètic, canals digitals i estudis personalitzats.
Aquest conjunt va més enllà d’un servei i fa que el client formi part d’una comunitat amb valors compartits.
En l’àmbit del servei al client, quins avenços digitals heu incorporat (aplicació mòbil, monitoratge del consum, factura electrònica, eines d’eficiència energètica)?
Hem fet una aposta decidida per la digitalització i disposem de:
- Aplicació mòbil i oficina virtual: per consultar consums, descarregar factures i gestionar contractes.
- Monitoratge del consum: amb gràfiques i alertes per fomentar l’eficiència.
- Factura electrònica: més accessible i ecològica.
- Eines d’eficiència energètica: recomanacions personalitzades, simuladors, assessorament tècnic i informes energètics gratuïts.
Tot plegat facilita la relació i fa que el client sigui més actiu i conscient amb l’energia.
Quins són els principals reptes que afrontarà Agrienergia en els anys vinents? (tecnològics, regulatoris, de mercat...)
En l'àmbit tecnològic, els reptes són diversos i caldrà fer més partícip al client, oferint-li una gestió de l’energia més intel·ligent i a la vegada més simple, gestionant la complexa estructura de les dades i la ciberseguretat. Quant a la regulació, el sector està experimentant grans canvis i el mercat ha esdevingut a una alta volatilitat de preus, fets que ens obliguen a ser més proactius, dinàmics i resil·lients. Afrontem aquests reptes amb una estratègia basada en la innovació, l'adaptació i el diàleg amb el territori.
Quin paper hi juga la innovació —per exemple, l’emmagatzematge, les xarxes intel·ligents o la generació distribuïda— en el vostre full de ruta?
La innovació està a l’ADN de l’empresa des de fa generacions i és el motor de futur d’Agrienergia. Actualment, estem treballant en projectes de repotenciació de les nostres centrals hidroelèctriques, millora de l’autoconsum, desplegament del vehicle elèctric al territori, promoció de les comunitats energètiques, així com reptes tan importants com la gestió de la demanda, projectes de flexibilitat i generació distribuïda.
- Pateix un ictus ingressada al Trueta i no li detecten fins al cap de tres dies
- Núria Esponellà: 'Durant el tractament em vaig instal·lar en una càmper al costat del Trueta
- Posar un cartell d'alarma sense tenir el servei contractat pot acabar amb una copiosa multa
- El Bell-lloc i Les Alzines eren partidaris d'una privatització progressiva, que permetés els alumnes acabar l'etapa
- «No sé menjar bevent aigua, prefereixo no beure res»
- La capital europea més infravalorada és també la més barata per a un viatge de tardor: vols i allotjament per poc més de 20 euros
- Ensurt al centre de Girona per l'incendi d'una furgoneta
- D’estudiar Batxillerat al Bell-lloc a jugar un Mundial al Marroc