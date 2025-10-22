Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

CaixaBank i la Federació Catalana de Càmpings renoven el seu acord de col·laboració

L'objectiu és impulsar la competitivitat i la transformació del sector

Josep Mª Gonzàlez, director territorial de CaixaBank a Catalunya, i Josep Mª Pla, membre de la junta directiva de la Federació.

Redacció

Girona

CaixaBank i la Federació Catalana de Càmpings han renovat el seu conveni de col·laboració amb l'objectiu d'impulsar la competitivitat i la transformació del sector. L'entitat bancària ofereix serveis financers com: finançament per a edificis i instal·lacions, circulant, gestió de cobraments i pagaments, tresoreria, assegurances, banca online, previsió empresarial, serveis per a empleats i banca privada. També s’inclou la participació en iniciatives socials de l’entitat.

Per la seva banda, la Federació es compromet a difondre entre els seus membres les condicions del conveni i les ofertes comercials puntuals que CaixaBank pugui proposar, tant per al col·lectiu com per al públic general.

Durant l’acte de signatura, el director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep Mª Gonzàlez va destacar "la voluntat de CaixaBank de continuar donant suport a un sector estratègic com el turisme, amb solucions financeres dissenyades específicament per a les seves necessitats".

Josep Mª Pla, membre de la junta directiva de la Federació, va remarcar que "acords com aquest ens permeten liderar la transformació contínua del sector turístic i mantenir el seu paper com a motor socioeconòmic de Catalunya". Els càmpings associats generen més de 16.000 llocs de treball directes. A més, el sector genera més de 19 milions de pernoctacions l’any, el 30% del total de Catalunya, i la Federació Catalana de Càmpings representa el 83,5% de les places totals del sector.

