CaixaBank renova el seu compromís amb la Fira de Girona com a patrocinador principal

Serà l’única entitat patrocinadora en l’àmbit financer de les principals fires i activitats de l’any 2025

D'esquerra a dreta: Corali Cunyat, Jaume Fàbreg, Joaquim Macià i Gemma Batlle.

D'esquerra a dreta: Corali Cunyat, Jaume Fàbreg, Joaquim Macià i Gemma Batlle. / CaixaBank

CaixaBank i Fira de Girona han renovat l’acord de col·laboració pel qual l’entitat financera esdevé, un any més, patrocinador principal dels salons i esdeveniments organitzats per Fira de Girona.

L’acord ha estat signat pel president de Fundació Privada Fira de Girona, Jaume Fàbrega, i el director d’Institucions de la Direcció Territorial Catalunya de CaixaBank, Joaquim Macià. A l’acte també hi han assistit la directora de la Fira, Corali Cunyat, i la directora de Banca d’Institucions a Girona, Gemma Batlle.

Segons el conveni, CaixaBank serà l’única entitat patrocinadora en l’àmbit financer de les principals fires i activitats de l’any 2025, com la Fira de Mostres, l’Expojove o el congrés Wasteinprogress i altres esdeveniments firals. El contracte té vigència durant tot l’any i contempla la possibilitat de renovació per acord mutu.

Joaquim Macià ha assegurat que "aquest acord reflecteix el suport ferm de CaixaBank amb el desenvolupament de Girona i amb el teixit empresarial local, per al qual la Fira representa un espai estratègic de projecció i oportunitats".

Per la seva banda, Jaume Fàbrega ha agraït a CaixaBank la "implicació amb la societat gironina i amb la Fira" i la seva "fidelitat històrica" amb l’entitat firal, subratllant que "aquesta col·laboració suposa un valuós suport econòmic a la ciutat i al territori de Girona i un aval per a la Fira".

