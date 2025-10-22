Dos de cada cinc lloguers a Girona ja superen els 1.500 euros al mes
Un estudi posa de manifest la diferència de preu dels arrendaments entre les zones de costa i l'interior
La pressió sobre el mercat del lloguer no s’atura a les comarques gironines. L’escassetat de pisos disponibles està disparant els preus fins a nivells inassumibles per a moltes famílies. A la província de Girona, dos de cada cinc habitatges anunciats, és a dir, un 40%, superen els 1.500 euros mensuals.
Aquesta és una de les xifres de l’últim estudi del portal immobiliari Pisos.com, que destaca el contrast entre les poblacions de costa i les grans ciutats, on gairebé no hi ha oferta a preus assequibles, i les zones d’interior, on encara es troben molts habitatges per sota dels 700 euros.
A les comarques gironines, només un 5% dels habitatges que s'anuncien al mercat costen menys de 700 euros al mes. El preu d'un 19% dels arrendaments se situa entre 700 i 1.000 euros al mes, mentre que un 36% dels habitatges suposen un desemborsament mensual d'entre 1.000 i 1.500 euros.
Catalunya, un dels mercats més cars
La situació a Girona és lleugerament pitjor que al conjunt de l'Estat. A Espanya, el 37% dels habitatges de lloguer té un preu superior als 1.500 euros mensuals, essent també el segment més nombrós del mercat. El segueix la franja intermèdia entre 700 i 1.000 euros mensuals, que representa el 27% del total, mentre que el 24% dels immobles se situa entre els 1.000 i 1.500 euros. A l'extrem més assequible, només el 12% dels habitatges de lloguer tenen un preu inferior als 700 euros al mes.
Per comunitats autònomes, les Illes Balears encapçala el rànquing de preus més elevats, amb un 86% d'immobles per sobre dels 1.500 euros mensuals. La pressió turística i la demanda de lloguers de vacances han disparat els preus a l'arxipèlag fins a nivells pràcticament inaccessibles per a les rendes mitjanes. A les Balears no existeix pràcticament oferta per sota dels 700 euros (0%) i tot just un 2% se situa entre 700 i 1.000 euros.
Madrid i Catalunya presenten un patró semblant, encara que menys extrem. A la Comunitat de Madrid, el 62% dels lloguers supera els 1.500 euros mensuals i no hi ha cap habitatge per sota dels 700 euros, mentre que només el 7% es troba a la franja de 700 a 1.000 euros. A Catalunya, el 68% dels immobles costa més de 1.500 euros al mes, amb només un 3% per sota dels 700 euros i un 8% entre 700 i 1.000 euros.
A l'altre extrem se situen Extremadura i Castella-la Manxa, on els preus es mantenen en nivells molt més moderats. A Extremadura, més de la meitat dels habitatges (56%) tenen un preu de lloguer inferior als 700 euros mensuals i només el 2% supera els 1.500 euros. Castella-la Manxa presenta xifres similars, amb un 28% d'immobles per sota de 700 euros i només un 2% per sobre de 1.500 euros.
