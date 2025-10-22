L’empresa francesa Courir obre la seva primera botiga a les comarques gironines
L'establiment a l’Espai Gironès se suma als més de 300 que la companyia té a tot el món
L’empresa francesa Courir ha obert aquest dimecres a l’Espai Gironès la seva primera botiga a les comarques gironines. L'establiment, que ven calçat i roba, disposa de 193 metres quadrats i està situada a la planta baixa del centre comercial. Amb la seva obertura es creen uns 10 llocs de treball. Fundada al 1980, l'empresa té més de 300 botigues arreu del món, 24 situades a Espanya.
El pròxim dissabte, 25 d’octubre, Courir farà un esdeveniment per celebrar l’obertura de l’establiment al centre comercial i regalarà bosses "totebags" i cordons amb "charms" perquè els clients que facin compres puguin personalitzar-les en uns tallers que hi haurà a les instal·lacions.
El gerent de l’Espai Gironès, Pau Jordà, destaca que "ens omple d’orgull ser els primers en tenir a les nostres instal·lacions aquesta i altres marques molt importants, que han triat l’Espai Gironès per aterrar a les comarques gironines i oferir de primera mà la seva oferta a la població".
