El Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Girona reforça el seu paper com a aliat clau per a particulars i empreses en un mercat cada vegada més complex
A Girona, el sector assegurador travessa un moment de transformació marcat per la digitalització i l'arribada de noves plataformes en línia. Malgrat això, les famílies i empreses locals continuen valorant la proximitat i la confiança com a factors en contractar una pòlissa. El mercat a la província manté un dinamisme constant, especialment en assegurances de salut, automòbils i llar, on el creixement demogràfic i el teixit de petites i mitjanes empreses empenyen la demanda de productes adaptats a les necessitats locals.
Per què son importants els mediadors col·legiats?
Les dades recents mostren que, encara que augmenta la contractació directa per internet, molts usuaris a Girona reconeixen les dificultats d'interpretar les condicions de les pòlisses i reclamen assessorament més pròxim. Aquí és on els mediadors col.legiats cobren rellevància: coneixen el mercat, comparen entre diferents asseguradores i expliquen amb claredat cobertures, exclusions i tràmits. A més, exerceixen de defensors del client quan sorgeix un sinistre, evitant que l'usuari quedi atrapat en tecnicismes o demores administratives.
Els mediadors parlen
Contractar un mediador aporta avantatges tangibles per al consumidor, com:
La fórmula clau per triar la teva pòlissa
En un món dominat per comparadors en línia i la promesa freda de la intel.ligència artificial, la veu del client de Girona és clara: la confiança continua sent el factor clau. En Blai Roca ho va tenir clar quan va buscar assessorament fa 4 anys. Una decisió que va prendre “per la confiança i proximitat que em va transmetre”. Destaca, especialment, "el tracte personal i proper" i el fet de que "en cas de sinistre puguis parlar amb alguna persona".
“Jo em sento molt ben informat, i si tinc algun dubte només haig de demanar-ho i m’ho aclareixen”.
Blai Roca, assessorat des de fa 4 anys
La figura del mediador a Girona s'erigeix com el soci que transcendeix la mera contractació, i, normalment, sense un cost addicional. Un usuari paga el mateix per la pòlissa amb o sense assessorament, però guanya un valor afegit. Com afirma en Joan Nogué, Vicepresident del Col.legi de Mediadors d’Assegurances de Girona i Director de Godoy i Associats, Corredoria d’Assegurances: “En un mercat ple d’opcions digitals i comparadors, el nostre valor com a mediadors és la proximitat i el coneixement real del client. No mirem només el preu: entenem el context personal i patrimonial i defensem l’interès del client abans, durant i després de la contractació”
Contacte
Col.legi de Mediadors d'Assegurances de Girona
C/ Bonastruc de Porta, 35, entl. C
17001 Girona
Telèfon: 972 20 86 64
mediadors@mediadorsdassegurances.cat