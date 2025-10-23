La cooperativa El Celler d'Habitatges veu "deslleial" haver quedat "apartada" d'un projecte d'HPO a Bellver de Cerdanya
L'entitat presenta un recurs de reposició contra l'acord del ple del consistori on es revoca la seva participació
La cooperativa El Celler d'Habitatges considera que l'Ajuntament de Bellver de Cerdanya ha actuat de forma "deslleial" després de, segons han indicat en un comunicat, haver quedat "apartada" de la construcció de divuit habitatges de protecció oficial (HPO). Segons l'entitat, el consistori va utilitzar una memòria de viabilitat i un projecte bàsic elaborat per la cooperativa, documents que van ser cedits a l'ajuntament per demanar una subvenció. Després d'aprovar-se al ple del 27 de setembre de 2024, l'Agència de l'Habitatge va atorgar una subvenció de 659.760 euros. L'entitat lamenta, però, que a la sessió plenària del 4 d'agost es donés llum verd a revocar tots els acords amb la cooperativa i per això ha presentat un recurs de reposició.
Des de la cooperativa afirmen que el projecte va néixer com una iniciativa privada de la mateixa entitat, amb l'objectiu de donar resposta a la necessitat d'habitatge de lloguer assequible per al jovent del municipi. Així, critiquen que al ple del 4 d'agost passat, el govern municipal iniciés un nou expedient per licitar les obres i "deixar sense efecte totes les actuacions" derivades de l'anterior, que s'havia aprovat l'any 2024.
En el comunicat, la cooperativa adverteix que aquesta decisió és contrària a dret, ja que, segons afirma, la legislació estableix que un cop aprovada la viabilitat, l'impulsor té dret a un avantatge del 5% en la licitació o, si no resulta adjudicatari, al rescabalament de les despeses. En aquest cas, la cooperativa valora els seus treballs en 100.275 euros, xifra que, indiquen, ja constava a la memòria aprovada pel consistori.
Des d'El Celler d'Habitatges asseguren que ja havien advertit formalment d'aquests drets a l'ajuntament, en un informe jurídic presentat al regidor d’urbanisme el 12 de maig. És per aquest motiu que, afirmen, al recurs exigeixen la nul·litat de l'acord del 4 d'agost i que es restitueixi l'expedient aprovat al 2024.
D'aquesta manera, diuen, volen que es respectin "els drets de la cooperativa a participar en el projecte que va idear i pel qual va aconseguir finançament públic". "No demanem res més que el que és just i el que marca la llei: o se'ns rescabala pel projecte que han utilitzat, o se'ns permet competir per ell amb els drets que tenim reconeguts", conclouen.
- El Burger King de Banyoles sorprèn amb la persiana abaixada
- Detenen un home a Girona per agressió sexual després de tocar-li els pits i escopir una noia
- Cop policial a Girona contra una xarxa internacional que robava Toyota RAV4 per enviar-los a l’Àfrica
- Una baralla multitudinària a Palamós acaba amb la policia 'acorralada
- Un menú amb dues estrelles Michelin per 90 euros
- Intenten robar una joieria de Girona amb un butró, però acaben detinguts gràcies a l'avís d'un testimoni
- Vols saber per què les tapes del clavegueram són majoritàriament rodones i no quadrades?
- La nòria serà més petita i no hi haurà toros mecànics per a adults en les Fires de Girona d'aquest any