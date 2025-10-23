Els hotels gironins continuen batent rècords: més de mig milió de turistes al setembre
Els visitants als establiments de la província en el novè mes de l'any s'han disparat un 52,5% des del 2010
Després de registrar xifres rècord durant l'estiu, els hotels de les comarques gironines continuen assolint xifres rècord. Els establiments de la demarcació van rebre fins a 518.825 turistes durant el passat mes de setembre, un 5,9% més que fa un any i la xifra més alta en el novè mes de l'any de tota la sèrie històrica, que es remunta a l'any 1999, segons les dades provisionals de Conjuntura Turística Hotelera de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Així, per primera vegada, els hotels de la província superen el mig milió de visitants al setembre. De fet, fent un repàs a la sèrie històrica de l'INE, s'aprecia com el mes de setembre és una opció per cada vegada més turistes per gaudir de les seves vacances. Des del 2010 fins ara, els turistes als hotels gironins en el novè mes de l'any s'han disparat un 52,5%.
Pel que fa a les pernoctacions, els hotels de la província també van registrar un nou rècord en el mes de setembre, amb 1.686.512 pernoctacions, un 2,7% més que fa un any, segons les dades de l'INE.
L'estada mitjana dels visitants als establiments de la demarcació va ser de 3,25 dies, mentre que l’ocupació mitjana va ser del 66,1%, lleugerament superior a la mitjana catalana, que va ser del 65,1%.
més de 2,2 milions de clients
Al conjunt de Catalunya, els hotels també continuen batent rècords aquest 2025 i van tancar el millor setembre de la sèrie històrica en clients allotjats. Els establiments de Catalunya van rebre 2.232.441 clients, xifra que suposa un 3,87% més de persones que l'any anterior (2.149.212). Les pernoctacions, però, van baixar un 0,24%, fins a les 6.633.863. Pel que fa als preus, es van mantenir plans (+0,0%) respecte de l'any passat. Catalunya va ser la comunitat autònoma que va registrar un encariment menys pronunciat de l'Estat, que contrasta amb les pujades de preu observades a les Illes Balears (+8,5%) i amb la mitjana espanyola (+5,5%).
Catalunya encadena sis mesos consecutius amb màxims mensuals. De fet, aquest 2025 s'han assolit xifres històriques en tots els mesos excepte al març. En global, entre gener i agost els hotels catalans han rebut 15,7 milions de clients, segons l'agència ACN.
Novament, Catalunya es va situar entre els destins preferits de l'Estat i va concentrar un 12,7% de les pernoctacions de residents, només per darrere d'Andalusia (22,1%) i un 18,6% de les pernoctacions dels no residents, superada per les Balears amb una quota del 32,5%. Si s'observen els punts turístics, ressalta que Barcelona va mantenir el lideratge, amb més d'1,8 milions de nits. També destaca Salou amb més de 826.000 pernoctacions, especialment entre estrangers, i Lloret de Mar amb 717.000 nits.
Baixen els indicadors de rendibilitat
Pel que fa als preus, la facturació mitjana per habitació ocupada (ADR) va caure un 3,02% fins als 128,58 euros, per sota de la mitjana de l'Estat (131,4 euros) i l'ingrés mitjà diari per habitació disponible (RevPAR) de 101,35 euros (-1,19%), un euro per sota de la mitjana espanyola. Aquests es consideren els dos indicadors bàsics de la rendibilitat del sector hoteler. La caiguda es va focalitzar, principalment, a Barcelona amb un descens del 5,92% de la tarifa mitjana i d’un 4,8% de l’ingrés mitjà diari.
