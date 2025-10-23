Les exportacions gironines s'alenteixen a l'agost
Les vendes de les empreses a l'exterior cauen un 0,9% però en el global de l'any ja superen els 5.600 milions
Les exportacions gironines s'han alentit a l'agost i han tancat el mes amb un lleuger descens del 0,9% empeses per la davallada que han registrat les càrnies. Segons recull l'estadística del Ministeri, el clúster -que sobretot envia carn de porc a l'exterior- ha baixat fins a un 23% en vendes a l'estranger (passant dels 170 milions als 130). Una situació derivada arran dels aranzels que ha imposat la Xina a les importacions d'aquesta carn. Per contra, la indústria química gironina, un altre dels sectors considerats motor a l'estranger, ha crescut fins a un 26% en exportacions. En el global de l'any, les vendes de les empreses gironines a l'estranger han crescut un 2% entre gener i agost i ja superen els 5.600 milions d'euros (MEUR).
Després de créixer un 4,3% al juliol, les exportacions gironines tanquen l'agost a la baixa. Sobretot, immerses en la incertesa arran de la política d'aranzels que ha aplicat el gegant asiàtic en el marc de la investigació per dúmping a les exportacions de porc europeu. I que en el cas de les càrnies catalanes, s'ha traduït en impostos temporals de fins al 32,7%.
Segons recull l'estadística que periòdicament publica el Ministeri, durant l'agost les firmes de la demarcació han exportat productes per valor de 584,55 MEUR. Traslladat en percentatges, això suposa un decrement del 0,9% en comparació amb el mateix mes de l'any passat.
Bona part d'aquest descens es deu a la situació que viuen les càrnies. De fet, a l'agost el sector agroalimentari gironí -que aixopluga el clúster- ha baixat un 8,3% en exportacions (situant-se en 275,4 milions). I en el cas de les càrnies, aquesta baixada ha estat encara molt més acusada, perquè s'ha situat en el 23,34%. Dels 170,77 MEUR que van vendre en carn i despulles d'animals a l'agost del 2024, ara la xifra ha passat als 130,91.
Per veure l'impacte que ha tingut la política aranzelària aplicada per la Xina, n'hi ha prou amb fer un cop d'ull al llistat de destins dels productes gironins a l'exterior. Aquest agost, les exportacions cap al país asiàtic han caigut gairebé a la meitat (passant dels 31,69 als 17,83 MEUR).
La situació que viuen tant l'agroalimentari com les càrnies, però, no es trasllada als altres dos sectors que també són considerats motor de l'economia gironina a l'exterior: la indústria química i els fabricants de maquinària. En el primer cas, les seves empreses han crescut fins a un 26% en exportacions a l'agost, arribant als 104 MEUR.
Pel que fa als fabricants de maquinària, durant l'agost les seves exportacions també s'han incrementat, si bé no al mateix ritme que les químiques. En aquest cas, les seves empreses han passat dels 36,03 MEUR als 40,55.
Menys medicaments, més cafè
Analitzant en detall l'estadística, i entrant a dins de cada sector, aquí també hi ha disparitats amb les exportacions. Perquè hi ha empreses que no segueixen la línia general. En el cas de les farmacèutiques, per exemple, tot i que les químiques hagin tancat l'agost a l'alça, aquestes empreses ho han fet a la baixa per segon mes consecutiu (passant dels 35,36 MEUR de l'any passat als 28,27 d'aquest any).
Per contra, però, dins l'agroalimentari -i aquí passa al revés- hi ha empreses que han vist créixer les seves exportacions. Aquest és el cas del cafè, que com també va passar al juliol, continua a l'alça. Ja que dels 12,59 MEUR que es van vendre a l'exterior durant el juliol del 2024, ara s'ha passat als 21,71.
Menys a França, Itàlia i Alemanya
Més enllà dels sectors, si es passa la lupa per destins, per proximitat i com ja és habitual, França continua essent el principal mercat exterior dels productes gironins. Aquest agost, des de la demarcació s'han fet exportacions per valor de 115,94 MEUR cap al país gal (l'any passat, això sí, van ser-ne 123,32 MEUR).
En paral·lel, també baixen les vendes de productes gironins que cap a altres països que se situen en els primers llocs del rànquing. En concret, a Itàlia (de 50,88 milions a 40,35) o a Alemanya (de 41,12 a 36,93).
Per contra, però, durant l'agost les empreses de la demarcació han venut més a Portugal (de 30,78 a 54,76) i al Regne Unit (25,72 a 31,05). L'estadística també recull que la Xina se situa com a novè mercat de les exportacions gironines.
Sigui com sigui, i tot el lleuger descens d'exportacions d'aquest agost, si s'analitza el global de l'any, les exportacions gironines mantenen la tendència a l'alça. Entre gener i setembre, han crescut un 2,2% i se situen en 5.686,7 milions.
