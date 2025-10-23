Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La firma d'hipoteques creix un 30% a Girona i registra el segon millor agost de l'última dècada

La província registra 650 préstecs hipotecaris en el vuitè mes de l'any

Una dona davant l’aparador d’una immobiliària a Girona. / Marc Martí

Joel Lozano

Joel Lozano

Girona

La firma d'hipoteques sobre habitatges a les comarques gironines continua millorant les xifres de l'any passat i ja encadena 12 mesos de pujades interanuals. En concret, els préstecs hipotecaris a l'agost van pujar un 29,4% en comparació a l'any anterior, fins a les 650 signatures. Respecte al mes anterior, però, la xifra va ser un 31,43% inferior, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Aquesta és la segona millor xifra registrada a les comarques gironines en el vuitè mes de l'any dels últims 10 anys, només superada per l'agost del 2022, amb 774 hipoteques. L'import prestat va ser de 114,1 milions d'euros, un 54,3% més que fa un any, però un 38,17% menys que al juliol, i l'import mitjà per hipoteca es va situar en els 175.569 euros.

En total, el mercat immobiliari va registrar 1.146 operacions de compravenda d'habitatges a l'agost. Això vol dir que el 56% de les compres es van fer mitjançant una hipoteca, mentre que el 44% es van pagar al comptat.

Un 14% més

A Catalunya, el nombre d'hipoteques sobre habitatges a Catalunya va pujar un 13,9% a l'agost en comparació amb el mateix mes de l'any passat, fins a les 5.745. Es tracta de la xifra més alta en el mateix mes des del 2022. En canvi, si es compara amb el mes anterior, es va registrar un descens del 31,66%. Pel que fa l'import prestat, va pujar fins als 1.084,5 milions d'euros, un 32,41% més que a l'agost del 2024, mentre que l'import mitjà per hipoteca es va situar en els 188.786 euros, un 16,25% més. Al conjunt de l'Estat, el nombre d'hipoteques sobre habitatges va augmentar un 7,5%, fins a les 33.271, amb un import mitja de 169.950 euros (+15,5%), segons l'agència ACN.

Per comunitats, els principals increments es van registrar a Cantàbria, amb un 63,8%; seguit de les Illes Balears (+41,8%) i l'Aragó (+39,8%). En canvi, el Principat d'Astúries va encapçalar els descensos, amb un 15,6%, seguit d'Extremadura (-12,5%) i la Comunitat de Madrid (-8,6%).

