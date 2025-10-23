Joan Nogué, Vicepresident del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona: “Quan arriba el sinistre és quan més se’ns nota. Som al costat del client des del primer moment”
Joan Nogué Vitinenes, actual Vicepresident Segon del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona, és una figura rellevant en el sector assegurador gironí. Com a Director de Godoy i Associats, Corredoria d’Assegurances, Nogué representa a la quarta generació al capdavant d’una empresa centenària amb una profunda tradició i confiança a la província. El seu lideratge a Godoy, que va començar l’any 2020, va marcar un nou capítol en la història de la corredoria, mantenint viu l’esperit del servei de proximitat i professionalitat que l’ha caracteritzar des dels seus inicis l’any 1921.
Des de la Vicepresidència del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona, Joan Nogué treballa, juntament amb la Mercè Herrera, per la defensa dels interessos de la mediació professional, fomentant la formació continuada i l’adaptació a les noves realitats del mercat. La seva visió combina l’experiència històrica d’una corredoria de referència amb la necessitat de modernització i la preparació per a millorar l’assessorament dels clients. En aquesta entrevista explorem el seu paper al Col·legi i les perspectives sobre els desafiaments i oportunitats que es presenten per als mediadors d’assegurances de Girona.
En un mercat on cada vegada hi ha més competència digital i comparadors en línia, quin valor diferencial creu que ofereix un mediador?
El nostre valor com a mediadors és la proximitat i el coneixement real del client. I quan arriba un sinistre és quan més se’ns nota. Som al costat del client des del primer moment: l’assessorem sobre què fer, en gestionem la tramitació, l’acompanyem si cal a la pericial i negociem amb la companyia fins a la resolució final.
Quins són els elements clau en què s’hauria de fixar l’usuari a l’hora d’assessorar-se amb un mediador?
En primer lloc, que estigui qualificat per poder assessorar en el risc concret, ja que no és el mateix fer una pòlissa per a un auto que per a una fàbrica multinacional que exporta a l’estranger. També la transparència i la claredat en l’assessorament i en la documentació; la facilitat d’accés, els canals de contacte i el temps de resposta, així com el suport en els sinistres. I, sens dubte, que sigui un mediador col·legiat, ja que això reforça el compromís amb la professió i és garantia de formació i reciclatge professional.
Quin cost té per al client demanar aquest servei?
L’assessorament i la intermediació habitualment no tenen cost directe per al particular, perquè el mediador és remunerat per la companyia a través de comissions. Tot i això, en casos complexos, com consultoria de risc o programes a mida per a empresa, es poden pactar honoraris, sempre informats i acceptats prèviament amb total transparència.
Quins canvis ha observat en el perfil del client a Girona?
En el nostre sector, particularment, hem vist com el client vol poder contactar amb el mediador de manera telemàtica, però també presencialment quan la situació ho requereixi. Segurament té més sensibilitat amb el preu que abans, però també més consciència de les cobertures que necessita i que són importants. I, sobretot, també estem vivint un canvi important en la mobilitat, així com en el concepte de propietat, i és en aquesta nova perspectiva que el nostre sector té encara molta feina a fer.
A parer seu, quin tipus d’assegurances considera imprescindibles per a una família a Girona?
Bé, per a una família segurament tindrem les assegurances obligatòries dels vehicles; l’assegurança de la llar, ja sigui de propietat o de lloguer, i que inclogui la responsabilitat civil familiar; una assegurança de vida risc per fer front a préstecs i hipoteques, i perquè la família pugui mantenir un nivell de vida estable si, per desgràcia, falta algun membre de la unitat familiar. Això hauria d’anar acompanyat d’una bona planificació financera amb assegurances d’estalvi i/o d’inversió.
Quines són les assegurances més sol·licitades actualment?
L’assegurança d’auto és la més demandada i, segurament, la que té més rotació. Probablement l’assegurança de la llar ocupa el segon lloc, y les assegurances d’assistència sanitària estan tenint una demanda superior a la que tenien anys enrere.
Percep interès entre els joves per entrar en el sector? Com es podria fer la professió més atractiva per a ells?
Aquest és l’etern debat que darrerament s’aborda en la majoria de reunions de la mediació. Creiem que, tot i ser un sector amb un gran impacte en el PIB i estabilitat laboral, no l’hem sabut fer atractiu per als joves. També voldria fer una reclamació a les administracions perquè ens ajudin a implantar a la província de Girona la Formació Professional Dual específica d’assegurances. En el seu moment es va crear el cicle formatiu de grau superior d’administració i finances específic d’assegurances, que s’ha anat implementant al llarg del territori. No obstant això, a la província de Girona, tot i tenir instituts disposats a oferir-lo, des del departament no se’ls ha donat la possibilitat de fer-lo.
Si hagués de resumir en una frase la situació actual del mediador d’assegurances, quina seria?
Segurament faria servir l’eslògan del nostre Col·legi: ‘HI SOM!’ Som un sector estable i imprescindible per a la població, que assumeix una gran responsabilitat protegint persones i negocis amb un assessorament proper i professional.
