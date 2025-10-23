L’Associació de Càmpings de Girona i el Càmping Les Medes, guardonats per la seva tasca i trajectòria
Els premis es van entregar a la Fira Innocamping, celebrada del 21 al 23 d’octubre a Lleida
La Fira Innocamping, celebrada del 21 al 23 d’octubre a Lleida dins el marc de Municipalia, ha reconegut enguany la tasca i la trajectòria del sector del càmping gironí amb dos guardons. L’Associació de Càmpings de Girona ha rebut el Premi a la Millor Iniciativa Sectorial, mentre que el Càmping Les Medes, de l’Estartit, ha estat distingit amb el Premi a la Gestió Medioambiental.
L’Associació de Càmpings de Girona ha estat reconeguda per la seva iniciativa en la recuperació i difusió de la història del càmping a Catalunya, amb l’impuls del llibre El càmping. Historia dels càmpings a Catalunya i el documental Pioners del càmping. 70 anys de càmpings a Catalunya.
Ambdós projectes, elaborats amb la col·laboració de la Diputació de Girona i la Universitat de Girona, documenten set dècades d’evolució del sector i retreuen homenatge als seus protagonistes. El president de l’entitat, Miquel Gotanegra, ha recollit el premi durant el sopar de gala de la fira.
"Aquest reconeixement posa en valor la importància de preservar la memòria del nostre sector i de compartir la seva evolució amb la societat. El càmping forma part de la història turística de Catalunya", ha destacat Miquel Gotanegra.
D’altra banda, el Càmping Les Medes, de l’Estartit, ha estat guardonat per la seva trajectòria en sostenibilitat. Des de fa 25 anys, l’establiment aplica un model de gestió ambiental pioner, amb certificacions com EMAS, ISO 14001, ISO 9001, la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) i el Distintiu de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya. Situat al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, col·labora en la seva preservació i aposta per l’ús d’energies renovables i la reducció del consum d’aigua i electricitat. El propietari, Josep Maria Pla, ha estat l’encarregat de recollir el premi.
"Aquest guardó és un reconeixement a una manera de treballar basada en el respecte pel medi natural. La sostenibilitat no és una opció, sinó una responsabilitat", ha afirmat Josep Maria Pla.
