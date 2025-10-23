El mercat immobiliari gironí suma més de 1.000 compravendes d'habitatges a l'agost
Girona és la província catalana on més augmenten les operacions respecte a l'any passat
El mercat immobiliari gironí lidera l'augment d'operacions de compravenda d'habitatges a Catalunya. El mes d'agost es va tancar amb 1.146 operacions, un 3,8% més que en el mateix mes de l'any passat, segons les darreres dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Aquest és el tercer agost de tota la sèrie històrica, que es remunta a l'any 2007, amb millors xifres. Només el supera el vuitè mes del 2022, amb 1.374 compravendes, i el del 2007, amb 1.166 operacions.
Juntament amb Barcelona, on el nombre de compravendes es va enfilar un 2,34%, amb 4.804, és l'única província que millora les xifres de l'agost del 2024. Per contra, a la demarcació de Tarragona va patir una davallada del 12,24%, fins a 1.162, i a la de Lleida va ser del 6,73%, fins a 499.
Trenca amb 13 mesos de pujades
De fet, al conjunt de Catalunya, els registres del vuitè mes de l’any acaben amb 13 mesos seguits de pujades interanuals. La compravenda d’habitatges es va rebaixar un 0,6% a l’agost respecte al mateix mes del 2024 amb 7.611 transaccions. Del total d’operacions, 6.093 van ser de segona mà, un 0,18% menys que fa un any, i 1.518 d’obra nova, un 2,25% menys que a l'agost del 2024. D’altra banda, 7.254 operacions van ser d’habitatge lliure, un 0,15% més, i 357 de protecció oficial, un 13,77% interanual menys i la pitjor dada des del maig del 2020 (336), segons l'agència ACN.
Si ens fixem en el total d'operacions registrades a les comarques gironines, 888 van ser d’habitatge usat (+1,6%) i 258 de nou (+12,17%), mentre que 1.099 de pisos lliures (+5,17%) i 47 d’habitatge protegit (-20,34%).
Al conjunt d'Espanya, la compravenda d’habitatges també es va rebaixar, un 3,4% respecte a l’agost del 2024, fins a 47.697. La major caiguda percentual es va situar a Astúries (-23,3%) i a les illes Canàries (-15,2%), les úniques dues comunitats autònomes amb valors negatius de dos dígits. En canvi, la Rioja va registrar el major creixement, del 33,7%.
