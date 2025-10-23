Mercè Herrera, presidenta del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona: “com menys mediadors professionals hi hagi al mercat, el client estarà més desprotegit davant les asseguradores”
La Mercè Herrera és l’actual presidenta del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona, la primera dona que ocupa aquest càrrec d’un Col·legi català de mediadors. Una figura que destaca per la seva trajectòria professional i el seu ferm compromís en la defensa i modernització de la mediació col·legiada.
Des de la seva posició al front de la institució, Herrera treballa activament per fomentar la professionalitat, l’ètica i la formació continua entre els mediadors de Girona, per tal d’oferir el millor servei i garanties als consumidors. En la següent entrevista, Mercè Herrera ens apropa a la realitat del Col·legi, amb els seu panorama actual, en què ajuden a la ciutadania, els seus reptes principals i com veuen el futur de la professió.
Les últimes dades en l'àmbit nacional mostren una caiguda del nombre de mediadors, especialment agents exclusius. Com ha afectat aquesta tendència al sector?
Sempre és una mala notícia. És evident que les companyies volen agents/agències amb un volum important, no crec que sigui per falta d’interès del mediador. Però si és cert que com menys Mediadors professionals estiguin al mercat, el client estarà més desprotegit davant les asseguradores.
En què beneficia a un professional el fet d’estar col·legiat?
Estar col·legiat és una garantia d'un alt nivell i professionalitat, de coneixement del món de la mediació davant de totes les noves normatives que ens afecten. En altres paraules, el client es beneficia si contracta l’assegurança amb un Mediador col·legiat.
Com ha afectat la inflació en la contractació d’assegurances a Girona?
La pujada de preus és general en tots els sectors i a tot el país i l’assegurança que està present a tots, no és una excepció. El problema és que, davant d’increment de primes del 13/15%, hi ha alguns clients que no ho poden assumir, amb el risc que comporta haver de reduir cobertures o, directament, no disposar d’assegurança.
Com han impactat l’ús de la IA, el canvi climàtic, la creixent inflació, la ciberseguretat i els canvis en la societat actual al sector?
Fa trenta anys ningú en parlava d’aquestes terminologies. Semblava que no havien d’arribar mai. Ara no ha quedat més remei que reconèixer que són factors que afecten de ple el nostre sector. Cal adaptar-se i sobretot ser conscient d’aquest nou context. Que han d’estar molt presents tant en la nova contractació com en la renovació de les pòlisses.
“El tracte personal és el més diferencial”
Com es diferencia un mediador en un mercat cada vegada més competitiu i digitalitzat per continuar sent rellevant per al client?
El tracte personal és el més diferencial. Ahir precisament va venir a l’oficina una persona emprenedora, jove, mare des de feia poc. Vàrem estar parlant de tot allò que podia necessitar. La satisfacció més gran va ser que digués que mai ningú l’hi havia explicat res de les assegurances, que ara entenia moltes coses.
Creu que les noves eines tecnològiques acabaran amb l’assessorament humà?
És evident que fa respecte, però crec que aquestes eines poden ajudar el client a contractar, però mai podran substituir l’empatia d’un mediador davant el seu client.
Com han d’adaptar-se els mediadors per atendre a la població actual?
Cada empresa de mediació decideix com vol adreçar-se als seus clients. N'hi ha que faran una aposta ferma pel contacte virtual i n'hi ha que continuaran amb el tracte presencial. Però fins i tot aquests últims hauran d'adaptar-se a les noves maneres de contactar amb els clients.
A parer seu, creu que les asseguradores donen prou suport a la mediació o que tendeixen a canalitzar cada vegada més directament al client?
Hi ha Entitats Asseguradores, que han deixat de banda la mediació i això és la seva decisió, però altres aposten fermament pels Mediadors. És evident que com a representants dels nostres col·legiats, mai tenim prou si parlem de suport.
“Aquestes eines poden ajudar el client a contractar, però mai podran substituir l’empatia d’un mediador”
A quins reptes i oportunitats s’enfronta el sector actual?
La IA és evidentment una oportunitat si la gestionem de manera correcta. Per contra, tenim un canvi climàtic que ha disparat el nombre de sinistres i també l’agressivitat d’algunes companyies que opten exclusivament per una venda que només busca beneficis sense tenir en compte les necessitats reals dels assegurats.
Com veu el futur de la professió? S’observa un interès entre les noves generacions?
Per desgràcia, el problema no és que les noves generacions no tinguin interès en el sector. El tema està en la falta d'educació asseguradora que fa que sigui un món desconegut. Ens manca formació d'FP dual específica, que el que faria és aportar treballadors i emprenedors al nostre sector.
