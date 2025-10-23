MOBILITAT
Ouigo obre una nova ruta d'alta velocitat entre Barcelona i Sevilla amb bitllets a partir de 9 euros
L’operadora estrena un trajecte diari d’anada i tornada
Cristina Buesa
En ple reajustament de l’oferta d’alta velocitat a Espanya de les tres empreses que operen al mercat –Renfe, Ouigo i Iryo–, la companyia de matriu francesa, Ouigo, va anunciar ahir l’estrena d’una ruta entre Barcelona i Sevilla. Arrencarà a partir del 14 de desembre i oferirà un trajecte diari d’anada i tornada entre les dues ciutats.
Es tracta d’un viatge que ara només cobreix Renfe. La directora de Ouigo Espanya, Hélène Valenzuela, es va mostrar entusiasmada per l’estrena: "Representa molt més que una línia en el mapa; suposa unir dues destinacions essencials i reforçar el ferm compromís que tenim amb la vertebració del territori, sempre amb la qualitat com a prioritat", va assenyalar durant la presentació del nou servei en un acte celebrat al Palau Dalmases de Barcelona.
Els bitllets es posaran a la venda demà a partir de 9 euros, o 7 euros per a menors de 14 anys. Els trens sortiran de Barcelona-Sants a les 7.35 i arribaran a Sevilla-Santa Justa a les 13.51; en sentit invers, sortiran de la capital andalusa a les 17.02 i arribaran a Barcelona a les 23.00. Segons apunta l’empresa, aquesta freqüència diària permetrà transportar fins a 7.000 passatgers per setmana, l’equivalent a unes 370.000 places anuals.
Tot i que el recorregut s’allarga per la parada a Madrid –que es podria escurçar amb el bypass que evita l’entrada a Atocha, com en alguns trajectes de Renfe–, Valenzuela va explicar que la decisió respon a les franges horàries que els ha assignat Adif i que l’escala a la capital obre un mercat addicional que pot ser "clau per a l’equilibri de la línia". Malgrat això, la directiva no va descartar que, si la demanda respon favorablement, puguin oferir en el futur rutes directes entre Barcelona i Sevilla.
La responsable de Ouigo va insistir en el fet que la liberalització de l’alta velocitat ha transformat el sector i "ha democratitzat el tren" amb una reducció del 44% pel que fa al preu mitjà dels bitllets des de l’entrada de nous operadors i una duplicació del nombre de viatgers als corredors amb competència, com és el cas del Barcelona-Madrid. "Els ciutadans són els principals beneficiats d’aquesta obertura del mercat", va remarcar.
Serveis
Ouigo defensa que el seu model de baix cost amb alta qualitat es recolza en trens d’alta capacitat, amb 509 places distribuïdes en dos nivells, que poden arribar a les 1.018 places quan circulen en doble composició. Els cotxes també inclouen una cafeteria atesa per personal propi i uns quants serveis addicionals, com per exemple el paquet Ouigo Full, que permet portar equipatge extra, reservar seients XL (un 30% més amples que els seients estàndard), accedir a la plataforma d’entreteniment OUIFUN i fer canvis de bitllet il·limitats o cancel·lacions amb reemborsament fins mitja hora abans de la sortida.
Des que va arribar al mercat espanyol, Ouigo ha transportat aproximadament 20 milions de viatgers i aspira a continuar creixent amb un model que l’empresa anomena "sostenibilitat oberta": una mobilitat ecològicament responsable i econòmicament accessible per a tothom. "Cada vegada que algú escull el tren en comptes de l’avió o del cotxe, contribueix a preservar el planeta", va recordar Valenzuela.
- Pateix un ictus ingressada al Trueta i no li detecten fins al cap de tres dies
- Posar un cartell d'alarma sense tenir el servei contractat pot acabar amb una copiosa multa
- El Burger King de Banyoles sorprèn amb la persiana abaixada
- Detenen un home a Girona per agressió sexual després de tocar-li els pits i escopir una noia
- Arresten 'in fraganti' a Girona un home de 64 anys acusat de tres agressions sexuals a noies dins el bus
- Cop policial a Girona contra una xarxa internacional que robava Toyota RAV4 per enviar-los a l’Àfrica
- “Si la vetlladora s'hagués presentat, el meu fill no s’hauria trencat el braç a l'escola fent un salt mortal”
- Aquesta moneda del Mundial del 82 es converteix en un tresor: pot arribar als 35.000 euros