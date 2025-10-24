Una aplicació mòbil per a bussejadors guanya la 13a Mostra d’Emprenedoria
Oceandex reconeix espècies a través d'intel·ligència artificial
Oceandex ha estat reconegut com a millor projecte emprenedor en la 13a Mostra d’Emprenedoria impulsada per la Fundació Farinera Girona. Oceandex és una aplicació mòbil que ajuda els bussejadors a identificar i aprendre sobre la vida marina, com si fos un "Pokédex" oceànic. Amb intel·ligència artificial, reconeix espècies i vol convertir cada immersió en "una oportunitat per conèixer i protegir el fons marí".
L'entrega del guardó es va fer aquest dijous al GironaHub, en un esdeveniment organitzat enguany per la Fundació Farinera Girona i presentat prèviament per ElGiroscopi i Assessoria Codina. L’acte, que va comptar amb més de 120 participants, va reunir emprenedors, mentors, inversors i entitats locals.
Oceandex va rebre un premi de 2.000 euros en metàl·lic, 500 euros que es poden destinar a serveis que ofereix el GironaHub i també el Trofeu Espiga. A més, cada finalista també va rebre 500 euros en serveis del GironaHub i el trofeu.
Jordi Bellvehí, president de la Fundació Farinera Girona, va recordar la importància de donar suport als emprenedors. "A les Comarques Gironines necessitem emprenedores i emprenedors que creïn empreses i riquesa en el territori, transformin la nostra societat i comunitat i tinguin un impacte positiu que contribueixi a millorar la qualitat de vida de la gent", va assegurar.
- Nou cas al parc Central de Girona: detingut un altre 'escopidor' per atacar una nena de cinc mesos
- Mor una dona de 61 anys en un accident a Banyoles després d’impactar contra diversos vehicles aparcats
- Un menú amb dues estrelles Michelin per 90 euros
- La nòria serà més petita i no hi haurà toros mecànics per a adults en les Fires de Girona d'aquest any
- Aquesta és la gironina que participarà com a soltera a la nova edició de La isla de las tentaciones
- “A l’institut em van fer creure que no em podria treure mai l’ESO”
- Dues avionetes acaben a la carretera en un intent fallit d’aterratge a Beuda
- Em truquen i em diuen que la Caroline està en una casa abandonada, en males condicions, no la busquis