Una aplicació mòbil per a bussejadors guanya la 13a Mostra d’Emprenedoria

Oceandex reconeix espècies a través d'intel·ligència artificial

Oceandex rep el premi a millor projecte emprenedor.

Oceandex rep el premi a millor projecte emprenedor. / DdG

Oceandex ha estat reconegut com a millor projecte emprenedor en la 13a Mostra d’Emprenedoria impulsada per la Fundació Farinera Girona. Oceandex és una aplicació mòbil que ajuda els bussejadors a identificar i aprendre sobre la vida marina, com si fos un "Pokédex" oceànic. Amb intel·ligència artificial, reconeix espècies i vol convertir cada immersió en "una oportunitat per conèixer i protegir el fons marí".

L'entrega del guardó es va fer aquest dijous al GironaHub, en un esdeveniment organitzat enguany per la Fundació Farinera Girona i presentat prèviament per ElGiroscopi i Assessoria Codina. L’acte, que va comptar amb més de 120 participants, va reunir emprenedors, mentors, inversors i entitats locals.

Oceandex va rebre un premi de 2.000 euros en metàl·lic, 500 euros que es poden destinar a serveis que ofereix el GironaHub i també el Trofeu Espiga. A més, cada finalista també va rebre 500 euros en serveis del GironaHub i el trofeu.

Jordi Bellvehí, president de la Fundació Farinera Girona, va recordar la importància de donar suport als emprenedors. "A les Comarques Gironines necessitem emprenedores i emprenedors que creïn empreses i riquesa en el territori, transformin la nostra societat i comunitat i tinguin un impacte positiu que contribueixi a millorar la qualitat de vida de la gent", va assegurar.

