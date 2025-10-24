Sanitat animal
Catalunya ja ha sacrificat més de 2.500 vaques per la dermatosi nodular, que es propaga a gran velocitat
Un equip de 60 veterinaris preveu vacunar els primers152.000 caps de bestiar a les comarques de Girona, després de confirmar que la malaltia encara no ha fet el salt a Barcelona, on dimarts es va notificar un cas sospitós
Una vintena de països ja han tancat la frontera al bestiar boví espanyol per la dermatosi, la llengua blava i la grip aviària
María Jesús Ibáñez
La crisi de la dermatosi nodular contagiosa (DNC),una malaltia vírica que afecta el bestiar boví i que en les últimes tres setmanes s’ha propagat a relativa velocitat per granges de Girona,ha arribat aquesta setmana al Consell de Ministres, des d’on el titular d’Agricultura, Luis Planas,ha volgut llançar un missatge «de tranquil·litat». El mateix dia en què la Generalitat de Catalunya confirmava l’aparició de sis nous brots (tots ells dins del radi de restriccions ja delimitat), Planas assegurava que tots aquests casos «es tracten amb determinació, eficàcia i coordinació entre el govern i les comunitats autònomes, en col·laboració amb la Comissió Europea i amb l’Organització Mundial de la Sanitat Animal», va explicar el titular del ram en la roda de premsa posterior a la trobada ministerial.
Els últims casos positius dels quals el departament d’Agricultura a Catalunya té constància corresponen a sis granges de la comarca de l’Alt Empordà, que a l’estar a la mateixa zona afectada prèviament, no obliguen a ampliar el radi de restriccions. Aquests nous brots se sumen als 10 notificats fins ara, amb la qual cosa ascendirien a 16 les explotacions de bovins contagiats des que es va detectar el brot, el passat 3 d’octubre a Castelló d’Empúries (Girona). Les mateixes mesures de seguretat es mantenen entorn d’una explotació de la comarca d’Osona (ja a la província de Barcelona), que va ser declarada sospitosa aquest dimarts però que finalment els tests realitzats al bestiar han donat negatiu.
«A Osona el problema que més preocupa en aquest moment és el de la gestió dels purins, ja que allà és més difícil tractar-los», observa Raquel Serrat, coordinadora del sindicat agrari Unió de Pagesos, majoritari a Catalunya. L’organització denuncia «la falta de prevenció i la mala gestió del Govern» davant els casos de DNC i demana intensificar la campanya de vacunació del bestiar. Segons les seves estimacions, ja s’han sacrificat més de 2.500 caps de bestiar.
Vacunació contra el rellotge
Mentrestant, un equip de 60 veterinaris treballa en la vacunació de 152.000 caps de bestiar a tres zones perimetrades: Castelló d’Empúries (Alt Empordà), Cassà de la Selva (Gironès) i la frontera amb França (comarques de Cerdanya, Ripollès i Berguedà). La prioritat, segons la Generalitat, és finalitzar la vacunació a la comarca de l’Alt Empordà, on de moment s’ha arribat a una cobertura del 70%. L’ordre de vacunació, ha explicat la Generalitat, davant les queixes d’alguns ramaders, s’estableix en funció de la distància al focus i per categories, donant prioritat a vaques reproductores de llet i carn, i vedelles d’engreixament.
En la seva compareixença després del Consell de Ministres, Planas va afirmar que, segons la seva opinió, la grip aviària difícilment està darrere de la pujada de preus dels ous, tot i que «sí que impacten una mica», va reconèixer després de recordar que fins ara, a Espanya, la majoria de casos d’aquesta malaltia s’ha detectat en aus silvestres. «Ara hi ha un consum més gran d’ous i efectivament una restricció, tot i que sigui limitada, lògicament influeix també en cert grau el preu d’aquest producte», va indicar.
En tot cas, va prosseguir Planas, els ramaders afectats podran acollir-se a les línies d’ajudes que per a aquest tipus de situacions preveu la Comissió Europea, que contempla la possibilitat d’indemnitzacions per sacrifici de bestiar.