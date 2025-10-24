Esther Torrent és reelegida presidenta de l’ATA
La única candidatura presentada ha estat escollida per unanimitat en l’assemblea extraordinària
La presidenta de l’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA), Esther Torrent, ha estat reelegida per unanimitat en el càrrec, en el marc de l’assemblea extraordinària celebrada per l’entitat.
S’ha presentat una única candidatura continuista amb Josep Antoni García, com a vicepresident primer; Margarita Martí, vicepresidenta segona; Montserrat Valverde com a secretària; Josep Carbonès com a tresorer; i Esther Soler com a vocal. Esther Torrent ha agraït la gran tasca feta per la junta en els darrers quatre anys i el suport rebut dels associats i de l’equip de l’ATA. "En un moment complicat com l’actual hi ha una gran cohesió i una gran unitat", ha remarcat.
Esther Torrent va agafar el relleu l’any 2021 de l’anterior president Lluís Parera, que durant els últims quatre anys ha estat també membre de la junta. "Li agraïm molt la gran tasca que ha fet, durant els 7 anys que va ser president i també per tot el seu suport des de la junta i ara com a soci de l’ATA", ha manifestat Esther Torrent. En relació a l’actual context, ha destacat que "seguirem tenint el màxim de pes dins les decisions polítiques que ens afecten i continuarem treballant dia a dia perquè la nostra veu s’escolti".
