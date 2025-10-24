L'economia gironina torna a batre rècord d'ocupació amb 411.100 treballadors
La demarcació redueix 7.200 aturats i la creació de llocs de treball es concentra a la indústria
L'economia gironina continua batent rècords d'ocupació i tanca el tercer trimestre assolint els 411.100 treballadors. És la xifra més alta de tota la sèrie històrica. Segons l'última Enquesta de Població Activa (EPA), que ha fet pública l'Institut Nacional d'Estadística, entre juny i setembre la demarcació ha sumat 6.300 ocupats. I a diferència d'altres trimestres, el sector que ha estat motor a l'hora de crear feina és la indústria. Per contra, els serveis -on hi ha comerç i turisme- han perdut treballadors. En paral·lel, la taxa d'atur ha baixat gairebé dos punts, s'ha situat al 6,08% i també marca una altra fita; perquè és la més baixa des del 2002 (fins on reculen les dades). A la demarcació, el setembre es tanca amb 26.600 desocupats.
L'última Enquesta de Població Activa recull que l'economia gironina s'ha continuat impulsant amb força durant el tercer trimestre d'aquest 2025. I de fet, per primer cop ha superat la barrera dels 410.000 ocupats. A diferència del trimestre anterior, però, en què el pes del sector turístic -i la temporada alta- van influir a l'hora de crear llocs de treball, en aquest cas el sector que ha estat motor d'ocupació és la indústria.
En concret, entre juny i setembre, les comarques gironines han sumat 6.300 ocupats més. Això fa que la xifra global de treballadors s'enfili fins als 411.100 i s'assoleixi un rècord històric. Perquè és la més alta de tota la que registra la sèrie de l'INE, que es remunta fins a principis del 2008. Per darrere, hi ha els 404.800 ocupats que es van assolir durant aquest segon trimestre i els 393.200 amb què es va tancar el tercer trimestre de l'any passat.
Si es passa la lupa per sectors, aquell que continua liderant el rànquing d'ocupats és el de serveis (que aixopluga tant l'hostaleria com el comerç i evidencia la dependència que l'economia gironina té del terciari). En concret, concentra gairebé tres de cada quatre ocupats que hi ha a la demarcació; en concret, el 72,5%.
Els serveis tanquen el setembre amb 298.300 ocupats. Això sí, la fi de la temporada alta també es deixa notar, perquè en comparació amb el segon trimestre, el sector perd treballadors (ja que va tancar el juny amb 303.900 ocupats).
Per contra, durant aquest tercer trimestre del 2025 la indústria gironina s'ha impulsat amb força. Perquè aquest sector és, de fet, el que ha liderat la creació d'ocupació. Segons recull l'estadística de l'INE, al llarg d'aquest tercer trimestre la indústria ha generat fins a 15.600 llocs de feina, i dels 63.400 treballadors amb què va tancar el juny ara passa als 79.000.
L'augment d'ocupació que ha viscut la indústria, tot i que en molta menor mesura, també es trasllada a la construcció (que passa de 27.700 a 28.300 treballadors). Però no a l'agricultura, perquè el sector primari perd fins a 4.400 treballadors (passant dels 9.900 amb què va tancar el juny als 5.500).
L'atur baixa quasi dos punts
En paral·lel a la creació d'ocupació, les comarques gironines també redueixen aturats. Segons recull l'EPA, durant el tercer trimestre d'aquest 2025 la taxa d'atur ha baixat gairebé dos punts percentuals, passant del 7,71% amb què va tancar el juny al 6,08% de finals de setembre.
Si aquest percentatge es trasllada en xifres, ara a les comarques gironines hi ha 26.600 desocupats; i d'aquests, 2.700 busquen una primera feina. En global, ara hi ha 7.200 aturats menys que els que hi havia a finals del segon trimestre (33.800).
Si es tira enrere en l'històric, de fet, la taxa d'atur també marca una altra fita. Perquè és la més baixa que s'ha registrat a les comarques gironines d'ençà del 2001 (fins on arriba la sèrie històrica de l'INE). Per trobar-ne una altra de similar, cal remuntar-se fins al tercer trimestre del 2002, quan aleshores la taxa va situar-se al 6,04%.
