Els notaris creen una plataforma amb el preu "real" dels pisos
L’objectiu del portal estadístic és "aportar transparència al mercat immobiliari"
G. S.
El Consell General del Notariat va presentar ahir a Madrid el nou Portal Estadístic del Notariat, una plataforma que aglutinarà dades reals del preu de l’habitatge i que aspira a convertir-se en una referència que aconsegueixi aportar "transparència al mercat immobiliari" ique vol contribuir a dotar el ciutadà d’"informació fiable, detallada i actual a la presa d’una decisió tan vital com la compravenda d’una vivenda", va explicar Concepción Pilar Barrio del Olmo, presidenta de l’organisme.
"És el portal estadístic més avançant del mercat immobiliari i utilitza eines d’intel·ligència artificial (IA), una característica que el converteix en el compendi més detallat i extens sobre l’habitatge. Així mateix, les nostres dades són autèntiques, completes i actualitzades. La plataforma és molt accessible, gratuïta, lliure, operativa i serveix de molta utilitat a la ciutadania", va desenvolupar Concepción Pilar Barrio del Olmo.
La presidenta del Consell General del Notariat va afegir que el nou Portal Estadístic del Notariat és "un compromís amb la societat": "No necessitem llegir enquestes o diaris per veure que l’habitatge és un dels principals problemes d’Espanya, perquè ens ho diuen les persones quan acudeixen a les notaries". Per això, l’accés per als ciutadans serà gratuït i només es requerirà a l’usuari registrar-se i donar-se d’alta a la plataforma.
