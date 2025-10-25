Reforma urbanística
Inquietud als comerços afectats per l’operació Inditex-Alcampo: «No ens renoven contractes»
El futur trasllat del centre comercial per la construcció de la seu del gegant tèxtil deixa en una situació incerta els negocis de l’hipermercat, que s’enfronten a l’amenaça de tancament en els pròxims mesos
Jordi Ribalaygue
La transformació urbanística propiciada per l’intercanvi de sòl entre Inditex i Alcampo a Sant Adrià de Besòs té efectes ja sobre el terreny. Tot i que no es preveu que les oficines del gegant tèxtil a les portes de Barcelona ni el nou hipermercat comencin a construir-se fins al 2027, el canvi es nota a les galeries del centre comercial d’Alcampo condemnat a la demolició. La cadena ha deixat de prorrogar el lloguer a diversos negocis i ha advertit a d’altres que no s’allargaran a mesura que vencin.
Els rumors i la falta d’informació precisa sobre el futur del magatzem comercial han alimentat la inquietud entre els petits comerços allotjats a l’híper. De la trentena de locals existents, se’n compten 16 d’oberts i 12 de tancats. «Alcampo no ha donat cap explicació de per què no renovaven els contractes», assegura Vanesa Martos Peces, al capdavant del frànkfurt que la seva família regenta des que l’antic Pryca va obrir el 1987. «És impossible parlar amb ells, ens han deixat tirats –protesta–. No ens han dit res del que passarà».
En el seu cas, s’enfronta a un desnonament en els pròxims mesos a instàncies d’Alcampo, que l’ha demandat per impagament. En un judici recent, Martos va defensar que va arribar a un acord verbal per suspendre el pagament d’una quota de 4.145 euros al mes. «No podia fer front a aquestes rendes, tenen el centre abandonat i descuidat, no hi ha negoci», al·lega. Al seu torn, va demanar una reducció del lloguer. No obstant, afirma que Alcampo no li va bonificar.
La companyia ja el va instar a tancar al maig. «Intenta que marxem amb una mà davant i una altra darrere, tot i que hàgim pagat reformes, sense indemnització», critica Martos.
Establiment reduït
La incertesa també ha planejat sobre la plantilla d’Alcampo a Sant Adrià, comparteixen fonts de CCOO. Al seu torn, asseguren que el personal fix té garantit ser recol·locat en el futur establiment de la ciutat. Sobre els locals, diuen que la negativa a prolongar contractes anticipa que el nou híper serà més petit i donen per descomptat que no replicarà la galeria per a botigues.
Carles Fondevila té negoci des del 1994 a la gran superfície de Sant Adrià i va invertir per muntar una fleca amb degustació el 2013. «He sortit dels números vermells i, ara que tinc tres anys bons i començo a recuperar-me, fan aquest canvi... Ja és mala sort», lamenta.
El local de Fondevila disposa de contracte fins al proper 31 de març. «No em renoven i, a priori, l’he d’abandonar», explica. Sospita que les pròximes instal·lacions d’Alcampo no tindran espai per als petits comerciants. «No m’han ofert reallotjar-me, tot i que m’agradaria poder continuar. I si l’actual híper segueix operatiu mentre es fan les obres, ens haurien de permetre estar-hi fins l’últim dia», opina. Així ho ha sol·licitat i espera aclariments.
Venda frustrada
Igual que altres que voldrien negociar amb la cadena, també esperen respostes Araceli Pérez i Ángel Lozano, el matrimoni encarregat de l’administració de loteria del centre des que va adquirir la llicència el 2015. «Ens va costar un dineral», recorda Lozano. «Si em diguessin alguna cosa sabria què fer però és una situació en què no sé a què atenir-me, soc als llimbs sense saber quina solució tinc», expressa.
La parella va deixar de rebre les factures del lloguer al juny, sense previ avís i sense que se’n justifiqués el motiu. Tot i així, ha continuat abonant uns 1.400 euros mes a mes. Pérez afegeix que, a l’abril, va contactar amb una responsable d’Alcampo, davant els rumors sobre el trasllat: «Em va dir que no em podia dir res de si el futur centre tindrà galeria o no».
El matrimoni es va adonar que alguna cosa es coïa a principis d’any, després de tancar un acord de venda de la llicència. «Al gestionar el lloguer, en comptes de cinc anys, Alcampo oferia només sis mesos. Ens van dir que era perquè es faria una actuació», explica Pérez.
«Mai han verbalitzat l’operació immobiliària, l’han portat amb opacitat», observa Jordi Julià, advocat del despatx Eurofor Arasa & De Miquel, que representa alguns afectats del centre. «Han posat els seus ingressos en un negoci i pretenen treure’ls sense cap tipus de compensació, quan és el seu mitjà de vida», remarca.
El tinent d’alcalde de Territori de Sant Adrià, José A. Gras, assenyala que l’Ajuntament procurarà ajudar perquè els negocis es ressituïn «si en el replantejament d’Alcampo hi ha una reducció d’espai». «Si és a la nostra mà, intentarem propiciar que ocupin espais de l’entorn, però no depèn de nosaltres, sinó d’un acord entre privats», esgrimeix. Consultat sobre les seves intencions, Alcampo s’ha limitat a reconèixer la permuta amb Inditex.
