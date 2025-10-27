La Cooperativa Cadí celebra els seus 110 anys d’història
El grup va facturar 165 milions d’euros durant l'any passat
La Cooperativa Cadí ha celebrat aquest octubre els seus 110 anys d’història amb diversos actes. Fundada el 1915, la cooperativa es dedica principalment a l'elaboració de formatges i altres productes lactis a partir de la llet dels seus socis ramaders a l'Alt Urgell i la Cerdanya.
Els actes commemoratius van començar el passat 2 d’octubre amb la presentació del llibre dedicat a Josep Zulueta Gomis, fundador de la cooperativa, coincidint amb els 100 anys de la seva mort. El 5 d’octubre, socis i sòcies, i persones treballadores, van compartir un dinar de celebració amb la participació de més de 300 assistents. Durant l’acte el president de la cooperativa, Jordi Calvet, i la directora general, Anna Puigcercós, van destacar la "bona salut" de la Cooperativa Cadí, la seva evolució i la "força del seu capital humà, clau per continuar innovant i creixent".
Actualment, la Cooperativa està formada per 63 famílies ramaderes de l’Alt Urgell i la Cerdanya, que aporten conjuntament prop de 170.000 litres diaris de llet, la qual recull diàriament i li permet elaborar formatges i mantega. El grup Cadí va facturar 165 milions d’euros el darrer any i compta amb 231 treballadors. En aquest grup hi ha la mateixa cooperativa, la seva filial al mercat francès –Per Inter–, el seu centre logístic a França –PSL–, i Llet Nostra. A més, Cadí també participa en un grup energètic del territori, Peusa, que genera, distribueix i comercialitza energia 100% renovable.
Des de la cooperativa també remarquen que volen reforçar la consciència col·lectiva sobre la importància de la sobirania alimentària i el consum de productes de proximitat. "El nostre consum determina el model de societat i de món que volem construir", asseguren en un comunicat.
