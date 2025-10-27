Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Fageda se suma al grup empresarial cooperatiu Clade

En total agrupa fins a 17 empreses i organitzacions

La Fageda i Som Connexió s’uneixen a Grup Clade.

La Fageda i Som Connexió s’uneixen a Grup Clade. / Grup Clade

El grup empresarial cooperatiu Clade ha anunciat la incorporació de La Fageda. Amb l'entrada de la garrotxina, juntament amb Som Connexió, el Grup Clade ja suma un total de 17 membres, entre ells també es troba la gironina Som Energia.

El Grup Clade es va fundar l'any 2004 i, segons expliquen des de l'entitat, agrupa empreses i organitzacions que comparteixen un model d'empresa basat en les persones, la sostenibilitat i la innovació. Segons el grup, els membres de Clade destaquen per "la seva solvència econòmica, la qualitat en la gestió i el compromís amb projectes estratègics a llarg termini".

"És molt positiu sumar dues organitzacions que simbolitzen valors essencials de Clade: la inclusió, la sostenibilitat i l’arrelament al territori. La Fageda i Som Connexió són un exemple de com l’economia social pot generar ocupació, qualitat i innovació, contribuint a un model econòmic més just i responsable", assegura Tomàs Llompart, president del Grup Clade.

