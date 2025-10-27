Josep Cortada: "Amb els nostres projectes volem arribar al cor de la gent"
L'empresari banyolí és el CEO de la consultora Advance Inspiring, que és un referent en impulsar fundacions esportives amb ànima social i educativa
Josep Cortada, CEO d’Advance Inspiring Social Innovation, és el convidat del podcast Girona Valley número 69 en el qual repassem la seva trajectòria professional com a consultor estratègic i gestor de projectes en l’àmbit de l’esport i amb la vocació social i com a eina educativa. El 2016 va tancar la seva etapa com a director general de la Fundació del FC Barcelona per afrontar nous reptes personals que, nou anys després, impulsa en l’àmbit global. En la seva trajectòria, destaca un dels seus primers reptes importants, que va ser la fundació del jugador de bàsquet Ricky Rubio, passant per la de Neymar, fins a la més actual, la del Girona Futbol Club, que s’acaba de presentar.
La consultora Advance Inspiring, amb seu a Barcelona, està enfocada a quatre grans àmbits: Els esportistes professionals «amb fundació o sense», els clubs esportius «especialment de futbol», les institucions públiques i privades i les empreses. «Advance és una eina que volem que ajudi a fer un món millor», comença dient l’empresari banyolí que des de fa vint anys resideix a Barcelona. «A través dels nostres projectes esportius arribem al cor de la gent i quan arribes al cor d’algú, arribes per quedar-t’hi un bon temps», exposa Cortada. Per tant, el repte passa, especialment, en com l’esport pot ser una eina transformadora en entorns vulnerables de la societat. L’estratègia implica saber transmetre els valors a través de l’esport i fomentar l’educació per combatre el fracàs escolar o bé sortides laborals. «L’esport té molt de poder de convocatòria en els nens i els joves i aquesta atracció és brutal i és la que utilitzem per aplicar la nostra metodologia», indica.
Parlem de reptes amb ànima a escala local i global, però amb ànima en el seu ADN empresarial. «Treballar en el món de l’esport és molt agraït i ets conscient que els projectes que gestiones o ajudes a implementar arreu del món aconsegueixen canviar la realitat de la gent. I això va a l’ànima o, com a mínim, alimenta la mateixa ànima com a emprenedor», argumenta. L’objectiu és tenir la sensibilitat pertinent a cada repte social perquè sigui viable i sostenible en el temps. I posa reptes com els de l’Argentina i el Brasil perquè recalca la importància de treballar i coordinar-se amb les estructures existents més que no crear-ne de noves.
De la seva etapa al Barça, Cortada admet que en va aprendre molt i recorda que els sis anys a la fundació i els reptes que va afrontar i dirigir amb la presidència de Sandro Rosell van ser molt intensos. Des de Bill Gates, a Ferran Adrià, Messi, Neymar... «Valoro l’experiència com a molt positiva i dels reptes que més recordo va ser amb la Fundació Gates», que en el podcast detalla amb emoció per la gran transcendència de l’acord. I dins el món de l’esport, destaca la rellevància del futbol com a esport global «perquè és universal i et permet anar des de qualsevol poblat de l’Àfrica, a Àsia i Amèrica Llatina perquè no necessites res més que una pilota i una porteria, que es pot fer amb dues pedres.»
Tornant als inicis d’Advance Inspiring al 2016, quan va decidir crear una marca i que fos empresa dins el món de la consultoria esportiva. Amb els anys, ha anat progressant i ampliant fronteres. El primer client va ser Ricky Rubio, que tenia ganes de crear una fundació en morir la seva mare, Tona Vives (maig de 2016). «És el model bàsic i lògic de la feina que fem nosaltres», explica Cortada. I l’evolució i expansió va passar per altres projectes com les fundacions dels germans Alcántara, Neymar, Messi, Granada CF, projectes com els de Boca Juniors, River Plate i ara treballa amb la del Marco Asensio. «Quan fem un salt important és quan comencem a treballar amb el Comitè Olímpic Internacional, quan els ajudem a definir un projecte que es diu Olimpisme 365, que pretén que el moviment olímpic estigui present a la societat els 365 dies a l’any», explica.
En el sector empresarial, Advance treballa sovint amb les farmacèutiques i l’esport serveix com a eina per conscienciar sobre les malalties i la rehabilitació. Missió i valors per fer realitat un projecte. «Volem que el projecte tingui valors i el client es pugui identificar», raona. En el podcast i a banda de les desigualtats socials, també avança nous reptes de la consultora per involucrar la gent gran, els e-sports i l’skate, «que és un esport urbà que té molt futur, per exemple, en temes d’igualtat».
- Aquesta és la ciutat poc coneguda i més bonica del món per Nadal: té sis mercats de conte i carrers amb canals
- La doctora explica els símptomes més comuns per falta de magnesi
- L'Oviedo esguerra la remuntada del Girona (3-3)
- Una baralla al parc Central de Girona acaba amb un ferit de navalla i el robatori d’un mòbil
- «Paquet no entregat per no ser a casa»: el volum de feina i les penalitzacions, darrere d’aquest ‘truc’ dels repartidors
- Intenten segrestar una nena d'onze anys subornant-la amb diners a l'entrada d'un supemercat
- Unes 200 persones es manifesten a Camprodon en contra del telecabina que la Generalitat vol instal·lar a Vallter
- El restaurant de cuina catalana afrancesada que triomfa a Girona