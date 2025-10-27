Olot Motor és reconegut per catorzena vegada com el millor concessionari Nissan al món
El gerent del concessionari assegura que "tenim noves oportunitats de desenvolupament a la zona amb l'electrificació"
Olot Motor, concessionari oficial Nissan a Olot, ha rebut de mans del CEO de la companyia, Christian Costaganna, el 14è premi Nissan Global Award que l'acredita com el millor concessionari Nissan a tot el món.
"Aconseguir aquest premi és una gran fita, ja que exigeix l'excel·lència en els resultats de vendes, postvenda i sobretot els millors índexs de satisfacció dels clients, però aconseguir-ho en 14 ocasions només està a l'abast d'un concessionari, Olot Motor", destaquen des de Nissan. El premi Nissan Global Award, que Jordi Teixidor, gerent d'Olot Motor, va recollir, reconeix les concessions guanyadores com les millors de l'any de la Xarxa Nissan al món.
"Els números d'Olot Motor són una referència, 40 anys amb la marca, des del 1985, 14 premis Nissan Global Award, 5 sobre 5 en qualitat de venda i gairebé un altre 5 en qualitat postvenda", va exposar Christian Costaganna. "Sens dubte, l'equip humà que dirigeix Jordi Teixidor és clau per aconseguir tants èxits", va afegir.
Per la seva banda, Jordi Teixidor va assegurar que "és un orgull" tornar a rebre el reconeixement i "poder fer-ho amb l'equip que m'envolta". "Tenim noves oportunitats de desenvolupament a la zona amb l'electrificació i amb les eines que ens proporciona la marca estic segur que serem capaços de mantenir el nivell que ens demanen els nostres clients", va concloure el gerent d'Olot Motor.
