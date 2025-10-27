Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La UdG i el centre tecnològic Leitat col·laboraran per impulsar la innovació i competitivitat empresarial

L'acord estableix un marc general per enfortir les connexions entre el teixit empresarial i els agents de coneixement

Firma de l'acord de col·laboració entre la UdG i el centre tecnològic Leitat. / LEITAT

El centre tecnològic Leitat i la Fundació Parc de Recerca i Innovació de la Universitat de Girona han formalitzat una col·laboració per impulsar la investigació aplicada, la innovació empresarial i la transferència tecnològica a les comarques gironines, informa el centre en un comunicat aquest dilluns.

L'acord estableix un marc general de cooperació per fomentar la innovació i enfortir les connexions entre el teixit empresarial i els agents de coneixement de les comarques, a fi de desenvolupar projectes de recerca i desenvolupament "amb alt impacte industrial, econòmic i social".

A través d'aquesta col·laboració, Leitat posarà a la disposició del teixit productiu gironí "la seva experiència en àmbits com la sostenibilitat industrial, salut, digitalització, nous materials, mobilitat sostenible o energia".

Per la seva banda, el Parc ofereix un entorn compatible per a grups, unitats, centres de recerca, entitats i empreses perquè "la convivència i la interacció en aquest espai es converteixin en sinergies i es consolidi un sistema innovador i emprenedor tractor de creixement". Les dues entitats també preveuen organitzar jornades tècniques i tallers, així com donar suport a startups, spin-offs i projectes empresarials innovadors sorgits en aquesta província.

