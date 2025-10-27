La UE vol duplicar la proporció de joves agricultors
Brussel·les recomanarà que els Estats membres inverteixin almenys el 6% de la despesa agrícola en la promoció del relleu generacional
Jesús Domingo Martínez
La Unió Europea s'ha traçat com a objectiu duplicar la proporció de joves agricultors en els pròxims 15 anys i per això ha dissenyat una estratègia de relleu generacional a l'agricultura. La Comissió Europea recomanarà que els Estats membres -especialment aquells en què els percentatges són molt baixos- inverteixin almenys el 6% de la despesa agrícola en mesures que promoguin el relleu generacional, amb l'opció de mobilitzar recursos addicionals.
L'estratègia també inclou el desenvolupament de plans nacionals per al relleu generacional a l'agricultura d'aquí al 2028, en què s'abordaran els obstacles existents i es definiran mesures de suport específiques sobre la base de les recomanacions de la Comissió. S'espera que els Estats membres informin periòdicament dels seus progressos. En conjunt, aquests esforços garantiran un sector agrícola sostenible, resilient i atractiu per al futur.
Per mantenir la resiliència i l'atractiu del sector agrícola, els joves han de disposar de les condicions adequades per emprendre la seva vida i la seva carrera professional a les zones rurals, garantint no només el dret de permanència, sinó també el desig de quedar-s'hi. Tot i això, el sector s'enfronta a fortes pressions: l'envelliment de la mà d'obra, el declivi de la població rural i els reptes econòmics i mediambientals.
Successió difícil
L'accés limitat a la terra, crèdits poc assequibles, ingressos més baixos i la manca de capacitats específiques dissuadeixen nous agricultors, mentre que la successió continua sent difícil a causa de les barreres administratives i financeres. Abordar aquestes qüestions és tant una necessitat estratègica com una responsabilitat social compartida per a la UE.
L'estratègia reconeix que els joves agricultors s'enfronten a reptes específics que cal abordar amb accions específique, en tots els nivells de governança (UE, nacional i regional) i en totes les polítiques.
Per aconseguir-ho, identifica cinc àmbits prioritaris d'actuació: accés a la terra, finançament, capacitats, un bon nivell de vida a les zones rurals i suport a la successió. Cada aspecte s'aborda mitjançant iniciatives emblemàtiques específiques. Esperem que funcioni.
