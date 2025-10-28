El gegant BYD estudia obrir una fàbrica de cotxes elèctrics a Catalunya
El fabricant d’automòbils xinès més gran sondeja ubicacions dins i fora d’Espanya per instal·lar el seu punt de referència a l’Europa occidental
Gabriel Ubieto
El gegant BYD, el productor més gran de vehicles xinesos i un dels tres més grans en volum de vendes de tot el món, estudia obrir una fàbrica a Catalunya. Segons va poder saber EL PERIÓDICO, executius i tècnics de la companyia han realitzat al llarg dels últims mesos diverses visites a terres catalanes a la recerca d’un emplaçament idoni per instal·lar una factoria que es complementi amb els enclavaments de producció que la marca ja té a Hongria i s’erigeixi com a punt de referència del grup a l’Europa occidental.
Els representants de BYD han sondejat les ubicacions disponibles a Catalunya i a la província de Tarragona, a prop del port i la superfície del qual ronda les 100 hectàrees. Ja han trobat terrenys que potencialment poden ajustar-se a les seves necessitats, que passarien primer per una factoria de menys mida i complementària a les produccions que regirien a Hongria, per després, si el mercat és receptiu al producte, ampliar-se, segons va poder contrastar aquest mitjà de diferents fonts coneixedores del sector de l’automòbil. BYD, a preguntes d’aquest diari, va declinar realitzar declaracions sobre el tema i ni confirma ni desmenteix aquest interès.
Catalunya és una de les opcions que té el fabricant sobre la taula, però no l’única. L’abril del 2024 es va oficialitzar el desembarcament d’un altre gegant xinès a Catalunya, Chery, que està arrelant a la Zona Franca de Barcelona i erigeix des d’allà el seu cap de platja per desembarcar a Europa. La confirmació d’aquesta operació, que va deixar Chery com la primera marca xinesa que obria una factoria a Europa occidental, va remoure l’interès d’altres dels seus competidors, que des de fa temps pressenten instal·lar-se en mercats estratègics com l’espanyol.
Altres ferms candidats a acollir la factoria són Hongria, Turquia i, dins d’Espanya, Astúries
No en va, l’ecosistema de l’automòbil aquí és històricament fort, sent Espanya el segon fabricant de cotxes de tot Europa i un mercat, pel que fa a consumidor, amb ampli recorregut. BYD ha venut i matriculat un total de 16.608 unitats des de començament d’any fins al setembre a Espanya i està en fase expansiva, amb un increment de vendes interanual de gairebé el 570%, segons dades de la mateixa marca. En àmbit mundial, BYD va vendre el 2024 un total de 4,27 milions de vehicles, superant tots els altres fabricants xinesos i, en el segment d’elèctrics purs (BEV), competint de tu a tu amb Tesla pel lideratge mundial.
Igual que Chery, que també va visitar terrenys a Itàlia i Hongria, BYD no posa els ous en una única cistella i sondeja diferents ubicacions per trobar el millor terreny i poder negociar amb les autoritats locals incentius. Segons diferents fonts coneixedores dels racons del sector de l’automoció català, Catalunya competeix amb altres ubicacions tant de dins com de fora d’Espanya.
En àmbit europeu, dos ferms candidats són la mateixa Hongria i Turquia, segons va avançar l’agència Reuters. En la primera, BYD ja té una planta, parcialment en construcció, a la ciutat de Szeged, així com una factoria d’autobusos elèctrics a Komárom. A favor d’aquesta opció juga la complicitat de les autoritats locals, generoses amb les ajudes, fins i tot malgrat les limitacions que a tal aspecte imposa el marc comú de la UE. A favor de Turquia juga, precisament, el fet que no està constreta per aquest marc europeu i el preu de la mà d’obra és inferior.
A prop de Gijón
I a més dels competidors internacionals, Catalunya també haurà de jugar-se les cartes amb altres autonomies a Espanya. Astúries és una d’elles. Ja el 2023 una delegació va visitar els terrenys de la ZALIA –una macrozona logística a prop de Gijón– per veure si els encaixaven per al seu projecte, segons apunta La Nueva España, del grup Prensa Ibérica. La proximitat a un port mercantil potent li dona punts. Si bé aquest tampoc és l’únic emplaçament, segons va poder saber EL PERIÓDICO, on BYD està estudiant opcions dins d’Espanya.
Entre les cartes que pot lluir Catalunya hi ha la seva bona connexió marítima, la proximitat, al seu torn, amb els pols logístics d’Europa i amb Aragó, on l’empresa xinesa CATL, en aliança amb el fabricant europeu Stellantis, ja està aixecant una fàbrica de bateries elèctriques a Figueruelas (Saragossa), per a la qual cosa invertirà 4.100 milions d’euros i les primeres produccions del qual s’esperen per a finals del 2026. La proximitat d’un recurs tan elemental per fabricar i acoblar cotxes elèctrics juga a favor de les opcions catalanes.
L’interès de BYD per instal·lar-se a Catalunya no és nou i encaixa amb l’estratègia portada a terme per la Generalitat a atraure potents inversions estrangeres de sectors amb futur, com és el cotxe elèctric. La conselleria d’Empresa, a preguntes d’aquest mitjà per si ja estaven treballant en algun pla d’incentius per a l’aterratge de BYD, va declinar realitzar declaracions i van recordar que treballen sempre, en qualsevol operació, des de "la màxima discreció i sigil".
- Aquesta és la ciutat poc coneguda i més bonica del món per Nadal: té sis mercats de conte i carrers amb canals
- Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys
- Girona, escenari del renaixement espiritual de Dani Alves
- Impotència a Palamós per resoldre el cas d'una persona que genera alarma social
- Un camió s'encasta contra dos ponts de l’AP-7 a Vilablareix, fuig i el denuncien per nombroses infraccions
- La privatització del Bell-lloc i Les Alzines podria fer sortir més de 300 alumnes, que hauran d’absorbir la resta de centres de Girona
- Veïns de Cassà es queixen de les molèsties constants d'una empresa en una zona residencial
- Ryanair estrena la nova ruta que connecta Girona amb Bucarest